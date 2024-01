Poliiseja syytetään yhteydenpidosta jengirikollisten kanssa

Ruotsissa Södertörnin käräjäoikeudessa syytetään kahta 52- ja 29-vuotiasta poliisimiestä useista rikoksista, jotka liittyvät heidän yhteyksiinsä rikollisiin maahanmuuttajajengeihin. Molemmat poliisit ovat ruotsalaistaustaisia.

52-vuotiasta syytetään useista törkeistä väärinkäytöksistä, koska hänellä on ollut useita epäasianmukaisia yhteyksiä jengirikollisiin, joista osa syntyi poliisin niin sanotun ”loikkaajaohjelman” kautta. Häntä syytetään myös salassapitovelvollisuuden rikkomisesta hänen vuodettuaan luottamuksellisia tietoja jengirikollisille.

Myös 29-vuotiasta syytetään virkavirheestä samoilla perusteilla. Hänen tapauksessaan rikosta ei kuitenkaan pidetä vakavana. Häntä syytetään myös tavanomaisesta huumausainerikoksesta amfetamiinin hallussapidosta, joka syyttäjän mukaan ei ollut henkilökohtaiseen käyttöön. Lisäksi häntä syytetään salassapitovelvollisuuden rikkomisesta samoin perustein kuin 52-vuotiasta.

Sekä 52-vuotiasta että 29-vuotiasta syytetään törkeistä huumausainerikoksista. Kyse on huumausaineiden vastaanottamisesta, pakkaamisesta, säilyttämisestä ja kuljettamisesta jengirikollisille.

Esitutkinta erittäin salainen

Suuri osa tutkinnasta on salassa pidettävää, ja sekä haastehakemuksesta että esitutkintapöytäkirjasta on mustalla yliviivattu useita kohtia. Tätä kirjoitettaessa on siis epäselvää, mikä on poliisin motiivi liittyä rikollisiin maahanmuuttajajengeihin.

Vaikuttaa kuitenkin siltä, että poliisin tarkoituksena oli soluttautua jengeihin ja hankkia tietolähteitä, mutta poliisi ajautui liian pitkälle ja menetti otteensa siitä, mitä poliisi saa ja ei saa tehdä rikostorjuntatyössään. Molemmat syytetyt saattoivat myös ylittää rajan ja syyllistyä rikoksiin muista syistä kuin lainvalvonnasta.

Molemmat poliisit ovat olleet vangittuna syyskuusta lähtien. Molemmat ovat kiistäneet syyllistyneensä rikokseen.

Lähde: Samnytt