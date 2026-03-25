Poliisi: Alaikäinen tyttö epäiltynä tapon yrityksestä Kouvolassa

Poliisi otti kiinni alaikäisen tytön epäiltynä tapon yrityksestä Kouvolassa, missä toinen tyttö loukkaantui vakavasti.

Kouvolan Salpapuistossa tapahtui tiistai-iltana vakava väkivallanteko, jota poliisi tutkii alustavasti tapon yrityksenä. Ilmoitus tilanteesta tuli hätäkeskukseen kello 18.41, ja sekä poliisi että ensihoito saapuivat paikalle nopeasti.

Uhri toimitettiin sairaalaan

Tiedotteen mukaan yksi henkilö loukkaantui vakavasti väkivallan seurauksena. Paikalle saapunut ensihoito antoi uhrille ensiapua, minkä jälkeen hänet kuljetettiin sairaalaan jatkohoitoon.

Epäilty otettiin kiinni läheltä tapahtumapaikkaa

Poliisin mukaan epäilty tekijä oli poistunut paikalta ennen viranomaisten saapumista, mutta hänet tavoitettiin ja otettiin kiinni pian tapahtumapaikan läheisyydestä.

Molemmat osalliset alaikäisiä

Poliisi kertoo, että sekä epäilty että uhri ovat alaikäisiä tyttöjä. Alustavien tietojen mukaan he tunsivat toisensa entuudestaan. Poliisi ei esitutkinnan alkuvaiheen vuoksi kommentoi tarkemmin osallisten ikää, tekotapaa tai muita yksityiskohtia.

Tutkinta jatkuu – lisätietoja aikaisintaan keskiviikkona

Tapausta tutkitaan alustavasti tapon yrityksenä, mutta rikosnimikkeet voivat täsmentyä tutkinnan edetessä. Poliisin mukaan jatkotiedottamisesta vastaa tutkinnanjohtaja, joka antaa lisätietoja aikaisintaan keskiviikkona.

Lue lisää aiheesta: