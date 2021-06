Poliisi ei aloita esitutkintaa pääministeri Marinin ravitsemisesta

Helsingin poliisilaitokselle tehtiin toukokuussa kaksi rikosilmoitusta, joissa pyydettiin selvittämään, onko valtioneuvoston kanslia (VNK) ja kanslian päällikkönä toimiva pääministeri Sanna Marin syyllistyneet rikokseen ”aamupalakohussa”.

Pääministeri Sanna Marinille (sd.) ja hänen perheelleen oli kustannettu aamupaloja ja kylmiä aterioita valtion varoista niin sanotun ministeripalkkiolain perusteella. Helsingin poliisilaitos teki asiassa esiselvityksen, jossa arvioitiin, onko asiassa syytä epäillä virka- tai jotakin muuta rikosta.

Esiselvitystä suoritettiin koskien vain valtioneuvoston kanslian virkamiehiä, sillä poliisilla ei ole toimivaltaa arvioida pääministerin virkatoimien lainmukaisuutta.

Esiselvityksessä ilmeni, että aamupalojen ja kylmien aterioiden korvaaminen perustui valtioneuvoston kanslian vakiintuneeseen tulkintaan ministeripalkkiolain säännöksestä koskien pääministerin asuntoetua. Tulkinta on perustunut laajaan kanslian hallinnossa vallinneeseen näkemykseen, joka on muodostunut nykyistä pääministeriä edeltävänä aikana.

Esiselvityksessä ei ilmennyt, että tulkintaan liittyisi virkatoiminnassa tehtyä toimivallan ylitystä tai virkatehtävien laiminlyöntiä.

Valtioneuvoston kanslian ratkaisussa on ollut esiselvityksen mukaan kyse ministeripalkkiolain soveltamisesta ja soveltamista edellyttävästä laintulkinnasta eli virkamiehille sallitusta harkintavallan käytöstä. Asiassa ei siten ole syytä epäillä virkavelvollisuuden rikkomista.

Pääministerin ateriapalvelun kokonaiskustannukset tammikuusta 2020 toukokuuhun 2021 ovat olleet yhteensä 14 363 euroa, mikä tekee keskimäärin 845 euroa kuukaudessa. Summa sisältää sekä aamiaistarvikkeet että kylmänä toimitetut ateriat.

Kylmänä toimitettavien aterioiden keskimääräinen kuukausikohtainen kustannus on ollut 575 euroa. Pienin kuukausikohtainen kustannus on helmikuulta 2020 yhteensä 235,20 euroa ja suurin huhtikuulta 2020 yhteensä 1341,40 euroa. Aterioihin on sisältynyt esimerkiksi kylmänä toimitettava alku- ja pääruoka, salaatti ja tuorepala.

Lähteet Poliisin tiedote, Kansalainen.