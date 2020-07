Poliisi ei epäile Vantaalla 2-vuotiaan lapsen kuolemaan liittyvän rikosta

Vantaan Havukoskella huhtikuussa tapahtuneen onnettomuuden esitutkinta on valmistunut.

Itä-Uudenmaan poliisi on saanut valmiiksi Vantaalla tiistaina 28.4. tapahtuneen onnettomuuden esitutkinnan.

Itä-Uudenmaan poliisi sai keskiviikkona 29.4.2020 varhain aamulla hälytystehtävän yksityisasuntoon Kaivokselan kaupunginosaan Vantaalle. Poliisi löysi asunnosta noin 2-vuotiaan kuolleen lapsen.

Teosta epäiltiin nimensä perusteella arabitaustaista äitiä, jonka poliisi otti epäillyn kiinni tehtävän yhteydessä.

Esitutkinnassa on selvinnyt, että kyseessä on tapaturma eikä asiassa ole syytä epäillä rikosta. Tapauksen tutkinta on päätetty eikä poliisilla ole asiasta muuta tiedotettavaa.