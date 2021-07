Poliisi ei puutu Tukholman ökyautoterroriin

Poliisi kertoo, että rikos ei ole ”vakava” eikä maahanmuuttajilla ole aikomusta lopettaa vapaaehtoisesti asukkaiden terrorisointia. ”He haluavat vittuilla meille ja sitten me vittuilemme heille”, sanoo yksi ökyautoilijoista.

Poliisi vahvistaa, että viranomainen ei aio tehdä yhtään mitään tilanteen korjaamiseksi.

– Meillä on rajalliset mahdollisuudet olla näissä paikoissa, sanoo poliisitarkastaja Jesper Molander.

Maahanmuuttajat huudattavat ökyautojensa moottoreita kapinoidakseen ruotsalaista yhteiskuntaa vastaan.

– Tämä on kapina Ruotsin valtiota vastaan. Kun he haluavat vittuilla meille, me vittuilemme heille, sanoo yksi ökyautoilija ja jatkaa:

– Me paikalliset ajamme kilpa-autoillamme Östermalmilla.

Käytännössä näiden autojen äänenvaimenninta on muutettu tai se on poistettu ympäristöhäiriöiden maksimoimiseksi. Yksi asukas sanoo, että autoissa voi olla neljä pakoputkea.

Maahanmuuttajat eivät kuitenkaan näe asiassa ongelmaa.

– He eivät voi omistaa tätä maata, sitä ei voi ostaa, tämä on vapaa maa.

Ruotsin ympäristönsuojeluviraston mukaan Ruotsilla on kuitenkin velvollisuus pitää melutaso hyväksyttävällä tasolla EU:n meludirektiivin mukaisesti.

Lähde Fria Tider.