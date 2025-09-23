Poliisi: ”En ole koskaan aiemmin kokenut näin suurta rikollisuutta” – syyrialainen 505-rikollisjengi terrorisoi Wieniä

Puukotuksia, huumeita ja alaikäisiä uhreja – Itävallan kadut muuttuivat rikollisuuden näyttämöksi. Syyrialainen nuorisojengi ”505” on jättänyt jälkeensä yli 30 pahoinpideltyä uhria Grazissa ja Wienissä.

Poliisi on huolestunut väkivallan raakuudesta ja rikosten määrästä, joka ylittää kaiken aiemmin koetun. Tylpät aseet, terävät veitsenterät ja pelon ilmapiiri – tämä ei ole enää vain katujengi, vaan järjestäytynyt kauhuoperaatio keskellä Eurooppaa.

Epäillyt ovat iältään 17–20-vuotiaita, ja poliisi kertoo iskeneensä jengiin merkittävästi laajojen pidätysten myötä.

”En ole koskaan aiemmin kokenut näin suurta rikollisuutta ja olen ollut tässä työssä 20 vuotta,” kommentoi poliisin tiedottaja Fritz Grundnig.

Kyseistä järjestäytynyttä maahanmuuttajaryhmää epäillään lukuisista erittäin väkivaltaisista hyökkäyksistä, jotka tapahtuivat marraskuun 2024 ja kesäkuun 2025 välillä, pääasiassa Grazissa. Steiermarkin poliisi on jakanut yksityiskohtia ryhmän toiminnasta valtakunnalliselle medialle, mukaan lukien heidän yhteytensä huumekauppaan.

”Yli 20 rikosta on raportoitu, ja yli 30 uhria on joutunut jengin pahoinpitelemäksi”, Grundnig kertoi.

Lehdistötiedotteen mukaan miehiä epäillään törkeistä pahoinpitelyistä, ryöstöistä, vaarallisista uhkauksista ja pakottamisesta, sekä rikollisjärjestöön liittymisestä. Tutkinnassa selvisi, että ”505”-ryhmä käytti sekä tylppiä että teräviä aseita. Uhrien joukossa oli myös alaikäisiä, kertoo Die Presse -lehti.

Vaikka jengin toiminta keskittyi Grazin alueelle, pidätyksiä tehtiin myös Wienissä.

Monet uhrit joutuivat äärimmäisen väkivallan kohteeksi.

”Esimerkiksi kesäkuussa ryhmä puukotti miestä Griesplatzilla. Hän sai haavan reiteensä”, Grundnig raportoi.

Poliisin mukaan jengillä oli myös yhteyksiä huumekauppaan.

”Kotietsintöjen yhteydessä löydettiin huomattava määrä huumausaineita”, hän lisäsi.

Jengi oli nimennyt itsensä toisen arabitaustaisen klaanijengin mukaan, joka oli osallisena väkivaltaisissa yhteenotoissa tšetšeenien, turkkilaisten ja syyrialaisten välillä Wienissä vuonna 2024. Tuolloin nähtiin ampumavälikohtauksia, puukotuksia ja jatkuvaa väkivaltaa.

Lähde: Remix News

