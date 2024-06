Poliisi epäilee ihmiskauppaa kivilouhimolla Pohjois-Pohjanmaalla – majoitusta tehdasalueen varastoissa, palkanmaksu Kiinaan

Poliisi epäilee, että Pohjois-Pohjanmaalla toimivalla kivilouhimoalueella työskennelleitä kiinalaisia kivimiehiä on joutunut ihmiskaupan uhreiksi.

Kahta suomalaista ja viittä Kiinan kansalaista epäillään kokonaisuudessa työperäisestä ihmiskaupparikoksesta. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Nina Similä täsmentää STT:lle, että epäillyistä kaksi on jäänyt poliisin tavoittamattomiin Kiinassa. Epäillyt ovat kiistäneet syyllistyneensä ihmiskauppaan.

Kivilouhimoalue, jota poliisi on tutkinut, sijaitsee kolmen kunnan, Pyhäjärven, Oulaisten ja Merijärven, alueella. Epäiltyyn ihmiskauppaan liittyviä yrityksiä on kolme.

Similä kertoo poliisin epäilevän, että ihmiskauppaa on jatkunut vuodesta 2017 vuoteen 2023. Poliisi on tavoittanut neljätoista uhria. Esitutkinta alkoi varsinaisesti toukokuussa 2023, kun Oulun poliisi ja Helsingin poliisissa toimiva valtakunnallinen ihmiskauppatutkintaryhmä tekivät yhteisen valvontaiskun alueelle. Similä kertoo, että erilaisia viranomaistarkastuksia oli alueelle tehty jo aiemmin.

– Signaaleja meillä oli jo aiemmin, hän sanoo.

Hiljalleen myös epäillyn rikoksen uhrit rohkaistuivat tekemään rikosilmoituksia tapahtumista poliisille, todetaan tiedotteessa. Heistä kaikki eivät vaadi epäillyille rangaistuksia.

Suomea taitamattomia kiinalaisia

Uhrit ovat poliisin mukaan olleet suomea taitamattomia kiinalaisia, jotka ovat olleet työnantajastaan riippuvaisia. Työntekijät ovat muun maussa asuneet tehdasalueella likaisissa ja ahtaissa parakeissa sekä varastoissa.

Poliisi kertoo myös työntekijöitä majoitetun tilassa, joka on kiinni äänekkäässä sahaamorakennuksessa. Majoitustiloina käytetyissä varastorakennuksissa on poliisin mukaan säilytetty myös haitallisia kemikaaleja, minkä lisäksi työntekijöiden arvioidaan altistuneen työssä ja vapaa-aikana syöpävaaralliselle kivipölylle.

Työntekijöillä ei poliisin mukaan ole ollut tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, omista oikeuksistaan eikä työnantajan velvollisuuksista.

– Uhreja on peloteltu muun muassa antamalla väärää tietoa heidän oikeuksistaan ja esimerkiksi terveydenhoitoon liittyvistä kustannuksista Suomessa. Työntekijöiden pääsyä lääkärin hoitoon on estetty työtapaturmien sattuessa, poliisi kertoo tiedotteessa.

Esitutkinnassa ilmeni poliisille myös, että varsinaiset työtunti-ilmoitukset oli tehty ainoastaan suomalaisia viranomaisia varten ja todellisuudessa usealla työntekijällä on ollut urakkapalkka. Palkkaa oli poliisin mukaan maksettu Kiinaan.

Kivimiesten liikkumista on myös rajoitettu, arvioi poliisi, koska henkilöstöllä ei ollut suomalaisia ajokortteja saati autoja käytössään. Poliisi laski, että rikoshyötyä toiminnasta on kertynyt kaikkiaan noin 165 000 euroa. Rikoshyöty on poliisin mukaan syntynyt vuosien aikaan kertyneistä kustannussäästöistä.

– Tämä on ollut kokeneelle tutkinnanjohtajallekin erityinen keissi. Tässä oli merkillepantavaa, miten syvällä tämä ihmiskaupan hyväksikäyttö oli rakenteissa, sanoo Similä.

Epäiltyä ihmiskauppaa koskeva esitutkinta on siirtynyt syyteharkintaan.

STT