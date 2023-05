Poliisi epäilee: Julkisilla varoilla rahoitettu somaliyhdistys käytti rahat muuhun kuin maahanmuuttajien auttamiseen

Poliisi epäilee maahanmuuttajia tukevan yhdistyksen jakaneen rahaa ilman perusteita ulkopuolisille. Toimintaa on rahoitettu julkisin varoin. Yhdistyksen oli tarkoitus auttaa ”maahanmuuttajia integroitumaan” Suomeen.

Helsinkiläisen yhdistyksen toiminnanjohtajaa epäillään törkeästä kirjanpitorikoksesta ja velallisen epärehellisyydestä.

Poliisin tiedotteen mukaan helsinkiläinen yhdistys luovutti jopa 18 000 euroa yhdistyksen saamia varoja ulkopuolisille, ilman mitään hyväksyttävää syytä.

”Epäilemme, että yhdistyksen toiminnasta vastuussa olleet henkilöt nostivat yhdistyksen tililtä käteistä ja käyttivät ne muuhun kuin yhdistyksen toimintaan”, tutkinnanjohtaja Markus Metsänen kertoo poliisin tiedotteessa.

HS:n tietojen mukaan yhdistys on saanut Helsingin kaupungilta tuhansia euroja erilaisia avustuksia ”syrjäytymisvaarassa olevien maahanmuuttajanuorten tukemiseen”.

Lisäksi yhdistys on saanut muita merkittäviä avustuksia, muun muassa 80 000 euron avustuksen opetus- ja kulttuuriministeriöltä vuonna 2017.

Yhdistys asetettiin poliisin mukaan konkurssiin marraskuussa 2018. Poliisi kertoo epäilevänsä, että yhdistys ei tehnyt lainkaan kirjanpitoa kahdeksan kuukauden ajalta ennen konkurssia.

”Kirjanpidon puuttuminen on vaikeuttanut sitä, että velallisen taloudellisesta tilanteesta olisi saatu riittävä kuva. Tapausta tutkittiin törkeänä tekomuotona, koska kirjanpito laiminlyötiin pitkään”, kertoo Metsänen poliisin tiedotteessa.

HS uutisoi viime joulukuussa Helsingin seudulla toimineesta maahanmuuttajajärjestöstä Somali Reconstruction And social Development ry eli Sorasod , jonka avustusvarojen käytössä oli paljastunut vakavia epäilyjä väärinkäytöstä. Asiaa on tutkittu poliisissa törkeänä avustuspetoksena. Kyseinen rikostutkinta on edelleen kesken ja epäilyt kohdistuvat väitteiden mukaan eri järjestöön, kuin tässä kokonaisuudessa.

Partisaani uutisoi aiemmin myös kyseisen somaliyhdistyksen väärinkäytöksistä: Shokkiyllätys: Verovaroilla toiminutta somaliyhdistystä epäillään varojen väärinkäytöstä

Poliisin mukaan varojen luovuttaminen yhdistyksen ulkopuolelle on voinut aiheuttaa yhdistyksen maksukyvyttömyyden tai on ainakin pahentanut varattomuutta.

Tapaus on siirtynyt nyt syyteharkintaan.

Lähde: Poliisi, Yle, Helsingin Sanomat, Partisaani