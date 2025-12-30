Poliisi epäilee Tampereen Teiskossa tapahtuneessa radiomastoputoamisessa rikosta

Poliisi on edennyt 20.12.2025 Teiskossa yhden nuoren hengen vaatineen putoamisen tutkinnassa. Esitutkinnassa saadun selvityksen perusteella kolme alle 18-vuotiasta nuorta miestä oli kiivennyt Teiskon radiomastoon tarkoituksenaan kuvata sisältöä sosiaalisen median TikTok -haasteeseen. Yksi nuorista putosi radiomastosta ja löytyi maasta menehtyneenä.

Esitutkinnassa saadun selvityksen perusteella kolme nuorta oli kiivennyt radiomastoon huoltotikkaita pitkin. Nuoret olivat kuvanneet tapahtumaa ylös kiivetessään mukanaan olleilla matkapuhelimilla sekä kameroilla. Alaspäin huoltotikkaita pitkin tullessaan ylimpänä ollut nuori menetti otteensa ja putosi maahan.



Saadun selvityksen perusteella on ollut lähellä, että ylempää pudonnut nuori olisi osunut alempana huoltotikkailla olleisiin nuoriin. Mikäli näin olisi käynyt, kuolonuhrien määrä olisi voinut olla vieläkin suurempi. Saadun selvityksen perusteella nuoret eivät olleet tehneet livelähetystä eivätkä ns. striimanneet radiomastoon kiipeämistään tai kiipeämisen loppua.



Radiomastoon kiivenneitä nuoria on syytä epäillä rikoslain 24 luvun 3 §:n julkisrauhan rikkomisesta. Julkisrauhan rikkomiseen syyllistyy se, joka tunkeutuu taikka menee salaa tai toista harhauttaen virastoon, liikehuoneistoon, toimistoon, tuotantolaitokseen, kokoustilaan taikka muuhun vastaavaan huoneistoon tai rakennukseen tai sellaisen rakennuksen aidatulle piha-alueelle taikka kasarmialueelle tai muulle puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen käytössä olevalle alueelle, jolla liikkuminen on asianomaisen viranomaisen päätöksellä kielletty taikka kätkeytyy tai jää tällaiseen paikkaan. Julkisrauhan rikkomisesta voidaan tekijä tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. -Jos mastoon kiipeäminen on mahdollista, se ei tarkoita, että se olisi sallittua, toteaa tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Panu Rautio.



Poliisi pitää tällaisiin laittomiin ja vaarallisiin haasteisiin osallistumista hälyttävänä ilmiönä ja tuomitsee vastaavat teot. Ne voivat hengenvaaran lisäksi asettaa tekijät rikosvastuuseen.

-Pyydän, että vanhemmat keskustelevat aiheesta vakavasti nuortensa kanssa, Rautio sanoo.

Digita auttaa poliisia tutkinnassa



-Teiskon masto-onnettomuus on erittäin surullinen tapahtuma ja autamme poliisia tutkinnassa. Ajatuksemme ovat menehtyneen lähiomaisten luona, ja välitämme heille syvimmän osanottomme, sanoo Digitan asiakaspalvelujohtaja Elina Lehtomäki.



-Radiomastoihin luvattomasti kiipeäviä uhkaavat putoaminen ja altistuminen voimakkaalle säteilylle. Mastot ovat korkeita, ja muuttuvat sääolosuhteet voivat nopeasti heikentää turvallisuutta. Luvaton kiipeilijä voi saada helposti myös kramppeja tai hätääntyä ja raajat voivat kangistua kylmästä. Säteilyn vaikutukset puolestaan voivat tulla esille vasta vuosia myöhemmin.



Mastotyöntekijöillä on aina tehtävään mastotyölupa, koulutus ja turvavarusteet. Yksikään ammattilainen ei kiipeäisi mastoon ilman asianmukaista osaamista ja turvavarusteita.

Mastot ovat osa yhteiskunnan kriittistä huoltovarmuusinfrastruktuuria. Kiipeily voi häiritä radioviestintää ja aiheuttaa laajoja palvelukatkoksia, mikä voi estää esimerkiksi vaaratiedotteiden välittymisen. Luvaton mastoon kiipeäminen johtaa aina rikosilmoitukseen ja mahdolliseen korvausvastuuseen.