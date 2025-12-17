Poliisi esti terrori-iskun Magdeburgin joulumarkkinoilla

Saksalaisille rakas joulumarkkinaperinne on muuttunut terrorin kohteeksi. Poliisi torjui uuden iskun Magdeburgissa.

Magdeburgin kaupunki Saksassa joutui jälleen terroriuhan kohteeksi, kun poliisi esti islamistisen hyökkäyksen joulumarkkinoille. Kyseessä on sama kaupunki, jossa viime vuonna Saudi-Arabiasta kotoisin ollut lääkäri surmasi kuusi ihmistä ja haavoitti satoja ajamalla autonsa väkijoukkoon.

Tällä kertaa kohteena oli 21-vuotias Keski-Aasiasta kotoisin oleva mies, jonka suunnitelmat tähtäsivät “suuriin ihmisjoukkoihin”. Saksan sisäministeriön mukaan pidätys tehtiin nimenomaan estääkseen hyökkäyksen toteutumisen.

Toistuva uhka Magdeburgissa

Viime vuoden verilöyly jätti syvät arvet kaupunkiin. Nyt Magdeburgin joulumarkkinat nousivat jälleen otsikoihin, kun poliisi paljasti uuden terrorisuunnitelman. Epäilty oli saapunut Saksaan kesällä 2024 ja suorittanut sairaanhoitajakoulutuksen Sachsen-Anhaltissa. Turvallisuuslähteiden mukaan hänellä on myös sotilastaustaa.

Saksassa sarja estettyjä iskuja

Magdeburgin tapaus ei ole yksittäinen. Vain hetkeä aiemmin poliisi esti toisen islamistisen hyökkäyksen Ala-Baijerissa, jossa viisi ulkomaalaista suunnitteli iskua joulumarkkinoille. Saksassa joulumarkkinoista on tullut toistuvasti islamistien kohteita, mikä on nostanut kustannuksia ja pakottanut kaupungit miettimään jopa perinteisten tapahtumien lakkauttamista.

Kaupungin ja valtion kriisi

Magdeburgin joulumarkkinoiden järjestäminen oli tänä vuonna vaakalaudalla kalliiksi paisuneiden turvallisuuskulujen vuoksi. Lopulta kaupunki joutui osallistumaan kustannuksiin, jotta perinteinen tapahtuma voitiin järjestää. Nyt uusi terroriuhka syventää pelkoa siitä, että saksalaisille rakas joulumarkkinaperinne on muuttunut vaaran näyttämöksi.

Poliittinen jälkipyykki

Saksan hallitus ja erityisesti maahanmuuttopolitiikan puolustajat joutuvat jälleen selittämään, miksi ulkomaalaistaustaisten tekijöiden terroriuhat toistuvat. Vaihtoehto Saksalle (AfD)-puolueen poliitikko Ulrich Siegmund kommentoi tilannetta terävästi: “Menkää katsomaan Tšekkiin, Puolaan tai muihin maihin, jotka eivät ole avanneet rajojaan eivätkä myyneet omaa turvallisuuttaan. Kysymys ei ole siitä, miten joulumarkkinoita suojellaan, vaan miksi niitä ylipäätään täytyy suojella.”

Lähde: Remix News

