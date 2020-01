Poliisi Hämeenlinnan murhasta: ”Tekotapa on raaka ja julma”

Poliisi julkaisi tänään lisätietoa Hämeenlinnassa viime viikon maanantaina tapahtuneesta murhasta.

Maanantaina 20. tammikuuta 2020 Hämeenlinnassa poliisi sai noin klo 22:30 tehtävän Torikadulle. Paikalla selvisi, että on syytä epäillä henkirikosta. Poliisit hälytti paikalle samassa rapussa asuva henkilö, joka havaitsi rappukäytävässä merkkejä mahdollisesta rikoksesta.

Poliisi löysi asunnosta kaksi vainajaa, naisen ja miehen. Tutkimuksissa on selvinnyt, että kyseessä oli aiemmin eronnut nuori pariskunta. Mies on surmannut ensin naisen ja sitten itsensä. Tekotapa on raaka ja julma, ja teko on tehty teräaseella. Teko oli tapahtunut vain vähän ennen poliisinsaapumista paikalle.

Rikoksesta epäilty mies on saapunut Suomeen vuonna 2015 turvapaikanhakijana ja on viimeksi oleskellut Suomessa tilapäisellä oleskeluluvalla. Uhri on suomalainen nainen.

Miehen Facebook-sivujen mukaan hän olisi saapunut Saksaan elokuussa 2015 ja jatkanut matkaa Suomeen jo kuukautta myöhemmin.

Asiaa tutkintaan rikosnimikkeellä murha, eikä kenenkään muun epäillä osallistuneen tekoon tai myötävaikuttaneen siihen.

Vaikka surman tekotapa on ollut raaka ja julma, ovat somessa liikkuvat huhut tekotavasta poliisin mukaan liioiteltuja. Poliisi muistuttaa hienotunteisuudesta uhrin omaisia kohtaan.