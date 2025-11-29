Poliisi: itsenäisyyspäivän juhlintaa pääkaupungissa turvataan yhdessä muiden viranomaisten kanssa

Itsenäisyyspäivän tapahtumat aiheuttavat muutoksia liikennejärjestelyihin, julkisen liikenteen reitteihin ja kevyen liikenteen kulkuun Helsingissä. Poliisi varmistaa näkyvällä läsnäololla tapahtumien sujuvuuden ja yleisen järjestyksen sekä turvallisuuden.

Helsingissä järjestetään itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta 2025 perinteisten juhlallisuuksien lisäksi useita mielenosoituksia.

– Itsenäisyyspäivän tapahtumien, mielenosoitusten ja yleisen järjestyksen turvaaminen pääkaupungissa on Suomen poliisin suurin vuosittainen operaatio, johon Helsingin poliisilaitos saa tukea useilta poliisiyksiköiltä ja virka-apua yhteistyöviranomaisilta, kertoo hälytys- ja valvontayksikön johtaja, ylikomisario Jere Roimu.

Poliisin omien ajoneuvojen lisäksi Helsingissä on Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen kalustoa sekä henkilöstöä.

Itsenäisyyspäivän tapahtumat ja kulkueet aiheuttavat merkittävää liikennehaittaa Helsingin keskustassa.

Poliisi suosittelee välttämään turhaa yksityisautoilua kello 15–21 välisenä aikana etenkin keskustan alueella, kuten Senaatintorin, Kruununhaan, Katajanokan ja Töölön ympäristössä. Pohjoisesplanadin ja Mariankadun liikennettä rajoitetaan päivän aikana, ja ajoittain se suljetaan kokonaan.

– Poliisi ohjaa liikennettä tarpeen mukaan kaikkialla kantakaupungissa. Liikennejärjestelyjen tavoitteena on mahdollisimman vähäinen liikennehaitta, mutta itsenäisyyspäivän iltana on hyvä varata aikaa keskustassa liikkumiseen, muistuttaa Roimu.

Julkisen liikenteen osalta ajantasainen tieto poikkeusreiteistä löytyy HSL:n verkkosivuilta osoitteesta www.hsl.fi. Poikkeusjärjestelyt vaikuttavat myös Eteläsataman laivaliikenteen matkustajiin.

Poliisi tiedottaa itsenäisyyspäivän etenemisestä ja keskeisistä liikennevaikutuksista poliisi.fi-sivuston päivittyvässä uutisessa koko itsenäisyyspäivän ajan.

Poliisi valvoo tehostetusti aikaisempaa laajempaa lentokieltoaluetta Helsingin keskustan alueella

Itsenäisyyspäivänä ilmailua rajoitetaan Helsingin keskustassa 6.12. kello 8.00 ja 7.12. kello 2.00 välisenä aikana. Rajoitus koskee miehitettyä ja miehittämätöntä ilmailua (dronet).Tilapäinen rajoitusalue on perustettu viranomaisten oman ilmailutoiminnan ja alueella olevien yleisötapahtumien turvaamiseksi.

Poliisi muistuttaa, että jokainen lennättäjä on velvollinen noudattamaan alueella olevia lentorajoituksia. Lisätiedot ja ajantasaiset lentokieltoalueet löytyvät osoitteista Droneinfo.fi ja Flyk.com.

– Drooneja ei saa lennättää Helsingin keskustan alueella itsenäisyyspäivän aikana. Poliisi valvoo tehostetusti aikaisempaa laajempaa lentokieltoaluetta ja kiellon rikkomisesta seuraa sakkorangaistus. Lisäksi laitteet voidaan tuomita rikoksentekovälineinä valtiolle menetetyiksi, kertoo ylikomisario Jere Roimu.

Rajoitukset eivät koske sotilas-, rajavartio-, poliisi-, tulli-, merenkulku- ja ilmailuviranomaisia eikä pelastustointa, ensihoitopalvelua tai potilaskuljetuksia hoitavia viranomaisia taiheidän määräämiään lentoja silloin, kun näille viranomaisille säädettyjen tehtävien suorittaminen vaatii lentämistä alueella. Rajoitukset eivät myöskään koske kiireellistä lääkintälentotoimintaa helikoptereilla eikä lentoja, jotka perustuvat Suomea sitovaan kansainväliseen velvoitteeseen.

Itsenäisyyspäivän perinteiset tapahtumat

Itsenäisyyspäivän perinteiset juhlallisuudet:

Puolustusvoimien seppeleenlaskutilaisuus Hietaniemen hautausmaalla kello 10.30–11.30.

Suomen itsenäisyyspäivän ekumeeninen juhlajumalanpalvelus Helsingin tuomiokirkossa kello 12.00–13.00.

Itsenäisyyspäivän perinteinen ylioppilaiden soihtukulkue kello 16.00 alkaen, reitti Hietaniemen hautausmaa – Senaatintori.

Tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotto kello 18.30 alkaen.

Poliisille ilmoitetut mielenosoitukset

Yleisestä kokouksesta tai mielenosoituksen järjestämisestä tulee ilmoittaa poliisille 24 tuntia ennen kokouksen alkamista.

Järjestäjä tai tämän ilmoittama henkilö toimii poliisin yhteyshenkilönä ennen mielenosoitusta ja sen aikana. Tarvittaessa hän neuvottelee poliisin kanssa tai puuttuu mielenosoituksen kulkuun. Järjestäjän vastuulla on, että mielenosoittajat noudattavat mielenosoituksessa lakia ja poliisin kanssa sovittuja linjauksia.

Järjestäjän vastuulla on huolehtia turvallisuudesta ja järjestyksestä kokouksessa. Mielenosoituksen järjestäjä voi syyllistyä rikokseen, jos hän ei noudata poliisin käskyjä tai puutu havaitsemiinsa turvallisuusuhkiin.

Poliisille ilmoitettujen mielenosoitusten alustavat tiedot: