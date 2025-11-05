Poliisi ja Tulli paljastivat laajan huumausaineiden maahantuonti- ja levitysorganisaation

Itä-Uudenmaan poliisi on tutkinut yhdessä Tullin kanssa vuosien 2023-2025 aikana toiminutta laajaa kansainvälistä, pääasiallisesti virolaisista henkilöistä koostuvaa, järjestäytynyttä rikollisryhmää. Organisaation epäillään salakuljettaneen pääasiassa Latviasta Viron kautta suomeen satoja kiloja eri huumausaineita mm. Alfa-Pvp:tä.

Esitutkinnan aikana Itä-Uudenmaan poliisi ja Tulli ovat tehneet tiivistä yhteistyötä Viron poliisin Pohjoisen alueen huumeyksikön, Latvian keskusrikospoliisin ja Eurojustin kanssa.

– Itä-Uudenmaan poliisi oli jo aiemmin tutkinut laajoja ja pääasiassa latvialaisjohtoisia Alfa-PVP:n levitystä koskevia rikoskokonaisuuksia. Tullin kanssa yhteistyössä suoritettu tutkinta oli jatkoa näille rikostutkinnoille ja sen osalta poliisilla oli pyrkimyksenä päästä syvemmälle maahantuontiorganisaatioon kiinni, kertoo tutkinnanjohtaja Tero Tyynelä.

-Tullin osalta tutkinta käynnistyi kansainvälisen yhteistyön kautta. Tutkinnan käynnistyttyä huomattiin rikosasian liittyvän Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella käynnissä olevaan rikoskokonaisuuteen. Yhteistyön käynnistyttyä sovittiin nopeasti roolijaosta, jossa Tullin vastuulle tuli maahantuontiorganisaation selvittäminen, kertoo tutkinnanjohtaja Tero Virtanen.

Tutkinnassa selvisi johtorakenteet, maahantuontijärjestelyt ja myyjät

Tutkinnan aikana onnistuttiin laajasti selvittämään organisaation johtorakenteet Latviassa sekä Virossa, maahantuontijärjestelyt sekä Suomessa toimivat tukkumyyjät. Organisaation toiminta on ollut järjestäytynyttä ja eri toimijoilla on ollut selkeät roolit maahantuonnissa ja edelleen levityksessä. Organisaation johdon lisäksi henkilöitä on toiminut huumausaineiden salakuljettajina, salakuljetuserien vastaanottajina ja huumausaine-erien kätkijöinä. Näiden henkilöiden lisäksi on ollut erikseen huumausaineen levitysorganisaatiot ja heidän toimintaansa varten asuntoja hankkineet henkilöt sekä henkilöt, jotka ovat keränneet huumausaineiden levityksestä saatua rikoshyötyä ja toimittaneet sitä edelleen ulkomaille.

Toiminta on ollut ammattimaista ja organisaation tavoitteena on ollut, että eri portaissa toimineet henkilöt eivät ole joutuneet toistensa kanssa suoraan kontaktiin.

Esitutkinnassa on lisäksi selvinnyt, että organisaation sisällä on käytetty kurinpidollisissa toimissa jäseniin kohdistunutta väkivaltaa.

Maahantuonnissa käytetty eri keinoja

Poliisin ja Tullin tekemien tutkimusten perusteella organisaatio on käyttänyt Latviasta Viron kautta Suomeen tapahtuneessa huumausaineiden maahantuonnissa jalkamatkustajia, autojen rakenteisiin tehtyjä kätköjä sekä raskasta liikennettä.

Maahantuodut huumausaineet on pääosin toimitettu metsäkätköihin eri puolille Etelä-Suomea, joista jakeluporras on noutanut huumausaineet edelleen levitykseen. Jakeluporras on käyttänyt huumausaineiden varastointiin ja edelleen levitykseen varta vasten eri puolilta pääkaupunkiseutua vuokrattuja asuntoja.

Rikosepäilyn johdosta Poliisi ja Tulli ovat kuulleet useita kymmeniä henkilöitä ja ottaneet kiinni useita henkilöitä Suomessa sekä ulkomailla. Vangittuna on edelleen 17 henkilöä sekä 3 henkilöä ulkomailla EAW:lla kiinniotettuna.

Organisaation epäillään levittäneen useita huumausaineita

Organisaation epäillään levittäneen useita eri huumausaineita muun muassa alfa-pvp:tä, kokaiinia, amfetamiinia, MDMA:ta, ekstaasia, marihuanaa ja hasista.

Esitutkintakokonaisuus on siirtynyt syyteharkintaan Etelä-Suomen syyttäjäalueelle.

OPERAATIO TRIO JA OPERAATIO PABLO

Suomessa takavarikoidut huumausaineet

Tutkintakokonaisuuteen liittyy iso määrä Suomessa takavarikoituja huumausaineita:

alfa-PVP 12,1 kilo, joista tulli 10 kiloa ja poliisi 2,1 kiloa (vastaa noin 97 kiloa amfetamiinia).

amfetamiini 2 kiloa, MDMA 3 kiloa, ekstaasi 4430 kpl, marihuana 5 kiloa, hasis 1 kilo ja huumaavia lääkkeitä 5290 kpl sekä käteistä rahaa 31 700 euroa.

Takavarikoitujen huumausaineiden katukauppa-arvo olisi ollut n. 3,4 miljoonaa euroa.

Näiden lisäksi esitutkinnan yhteydessä takavarikoitiin kolme ampuma-asetta.

Syksyn 2023 – 2025 välisenä aikana levitetyt huumausaineet

Esitutkinnan perusteella syksyn 2023-2025 välisenä aikana epäillyt Suomessa levitetyt huumausainemäärät:

Alfa-PVP 195,9 kilogrammaa

Kokaiinia 38,9 kilogrammaa

Amfetamiini 67,1 kilogrammaa

MDMA/Ekstaasi 53,4 kilogrammaa

Ekstaasi tabletteja 3873 kpl

Marihuana/Hasis 171 kilogramma

Oxycontin 331 kappaletta

KKP-ainetta 30,6 kilogrammaa

Subutex 685 kappaletta

Ketamiini 1,5 kilogrammaa (ei luokitella huumausaineeksi)

Levitettyjen huumausaineiden jälleenmyyntiarvo tukkuportaissa on ollut yli 15 miljoonaa euroa ja jälleenmyyntiarvo katukauppa-arvo yli 40 miljoonaa euroa (katukauppa-arvo). Alla esimerkkeinä esitutkinnan perusteella käytössä olleita myyntiarvoja:

Maahantuontiportaan hinta Katukauppahinta

Alfa-PVP: 7,836 miljoonaa euroa (40€ / g) 31,344 miljoonaa euroa (160€ / g)