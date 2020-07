Poliisi jatkaa Helsingin Kannelmäessä tapahtuneiden seksuaalirikosten tutkintaa – kolme uutta rikosepäilyä

Yhteydenottoja on tullut jo toista kymmentä.

Poliisi tiedotti heinäkuun alussa ottaneensa kiinni Helsingin Kannelmäen ympäristössä tapahtuneista, alaikäisiin kohdistuneista seksuaalirikoksista epäillyn 34-vuotiaan miehen. Rikoksista epäilty on pienikokoinen mies, jolla on tuuhea musta tukka ja niin ikään tuuhea musta parta. Mies on ulkomaalaistaustainen ja kotoisin Lähi-idän alueelta.

Poliisi epäilee miehen häirinneen ja ahdistelleen alaikäisiä tyttöjä sekä myös aikuisia naisia viime syksyn ja kuluvan vuoden aikana. Mies on yrittänyt ottaa kontaktia satunnaisten vastaantulijoiden kanssa ja yrittänyt aloittaa keskustelun heidän kanssaan. Motiivina on mitä ilmeisimmin ollut pyrkimys seksuaaliseen kontaktiin. Joissain tapauksissa mies on kosketellut, halannut tai esimerkiksi videoinut tyttöjä.

Poliisi pyysi yhteydenottoja mahdollisilta ahdistelun kohteeksi joutuneilta tai heidän läheisiltään, mikäli käy ilmi, että lapsi on ollut tekemisissä kyseisen miehen kanssa.

– Yhteydenottoja on tullut toista kymmentä ja niitä on tarkisteltu ja selvitetty. Yhteydenottojen perusteella on selvinnyt kolme uutta rikosepäilyä, joiden osalta esitutkinta on alkuvaiheessaan. Kyseiset epäilyt ovat vakavuudeltaan aikaisempia vastaavia eli rikosnimikkeenä tullee olemaan lapsen seksuaalisen hyväksikäyttö tai sen yritys, kertoo rikostarkastaja Jari Koski Helsingin poliisilaitokselta.

Epäilty on vangittu todennäköisin syin neljästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tai sen yrityksestä. Syytteen nostamisen määräpäivä on 3.9.2020.