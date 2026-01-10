Poliisi käytti ampuma-asetta tehtävällä Vantaalla

Poliisi sai perjantaina 09. tammikuuta 2026 hätäkeskukselta ilmoituksen, jonka mukaan kerrostalon rappukäytävässä liikkui henkilö ampuma-aseen kanssa. Henkilö tavoitettiin yksityisasunnosta.
Poliisimies käytti tilanteessa ampuma-asetta, kun henkilö ei käskytyksestä huolimatta luopunut teräaseesta. Täysi-ikäinen mies loukkaantui tilanteessa.
Miehelle annettiin tapahtumapaikalla ensiapua ja hänet toimitettiin sairaalahoitoon. Hänellä ei ole hengenvaaraa.
Helsingin poliisilaitos tutkii tapausta virkamiehen väkivaltaisena vastustamisena. Poliisin aseenkäyttöön liittyen asian selvittämisestä vastaa tutkinnanjohtajaksi nimitettävä syyttäjä Valtakunnansyyttäjän toimiston poliisirikosyksiköstä.
Tilaa
Kirjaudu sisään
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi
0 Kommenttia
Uusin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit