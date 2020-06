Poliisi on paljastanut Glasgow’n veitsihyökkääjän nimen – perustuu sudanilaisen omaan ilmoitukseen

Kolme kuoli ja kuusi haavoittui veitsi-iskussa Park Inn -hotellissa Glasgow’ssa perjantaina. Yksi haavoittuneista on poliisi, ja hänen tilansa on kriittinen mutta vakaa.

Puukottajan nimi on Badreddin Abadlla Adam, hän oli 28-vuotias ja kotoisin Sudanista.

Poliisi kertoo, että identiteetti perustuu miehen aiemmin tänä vuonna antamaan omaan ilmoitukseen.

The man who died after being shot by armed officers in #Glasgow has now been named. pic.twitter.com/SsPZQjjEnF

— Police Scotland (@policescotland) June 27, 2020