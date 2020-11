Poliisi otti Espoossa kiinni maahantulokiellossa olleita henkilöitä – yksi vaihtanut nimeä jopa yhdeksän kertaa

Kaksi miestä otettiin säilöön maastapoistamista varten ja heidät tullaan käännyttämään kotimaahansa.

Länsi-Uudenmaan poliisi otti viime viikonloppuna Espoossa kiinni ammattimaisesta myymälävarkaudesta epäiltynä ulkomaalaisen miehen, joka oli maahantulokiellossa ja myös etsintäkuulutettu. Foliokassin avulla arvokkaita vitamiineja apteekista ja noin 600 euron arvoisen takin sekä muita vaatteita vaateliikkeestä varastanutta miestä epäillään varkaudesta ja maahantulokiellon rikkomisesta.

Mies rikkoi maahantulokieltoa toista kertaa. Hänet oli jo aiemmin määrätty maahantulokieltoon Schengen-alueelle, mutta hän oli kiertänyt kiellon vaihtamalla nimeään kahdesti. Miehestä oli voimassa etsintäkuulutuksia molemmilla aikaisemmilla nimillä.

Etsintäkuulutuksen vuoksi Länsi-Uudenmaan poliisi on ottanut kiinni myös toisen miehen, joka on onnistunut vaihtamaan nimeään kansalliseen passiin peräti yhdeksän kertaa. Mies on tullut Schengen-alueelle uudella passilla välttääkseen kiinnijäämisen. Hän on onnistunut myös saamaan viisumin näihin passeihin.

Molemmat miehet otettiin säilöön maastapoistamista varten, ja heidät tullaan käännyttämään kotimaahansa.