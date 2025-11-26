Poliisi paljasti merkittävän huumausaineiden jakeluketjun Pohjois-Savossa

Poliisi tutki vuosien 2023-2024 aikana huumausaineiden myynti- ja jakelukokonaisuutta Pohjois-Savon alueella ja tutkintakokonaisuus on nyt siirtynyt syyteharkintaan.
Tutkinnassa on selvinnyt, että Kuopiossa asuvan 1995-syntyneen miehen epäillään pyörittäneen huumausainekauppaa Pohjois-Savon alueella. Miehen epäillään hankkineen ja välittäneen merkittävän määrän erilaisia pääkaupunkiseudulta hankittuja huumausaineita vuosien 2023 ja 2024 aikana.
Miehen epäillään hankkineen ja välittäneen hasista 3855 grammaa, amfetamiinia 3300 – 4300 grammaa, kokaiinia 518,6 grammaa ja 499 Subutex -tablettia. Miehen epäillään käyttäneen näihin huumausaineiden hankintoihin yli 60 000 euroa. Kyseisen huumausainemäärän rahallinen arvo katukaupassa on ollut vähintään 200 000 euroa.
Miestä epäillään törkeästä huumausainerikoksesta ja hän on ollut vangittuna esitutkinnan aikana.
Poliisi selvitti tutkinnan yhteydessä myös rikoskokonaisuuteen liittyvän jakeluketjun ja sen perusteella 2002-syntynyttä ja1999-syntynyttä pohjoissavolaista miestä sekä 1999-syntynyttä eteläsavolaista miestä epäillään törkeästä huumausainerikoksesta. Tämän kolmikon epäillään osallistuneen huumausaineiden noutoon pääkaupunkiseudulta sekä niiden jakeluun Pohjois-Savon alueella.