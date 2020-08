Poliisi pyytää edelleen vihjeitä miehen kuolemaan johtaneesta pahoinpitelystä Kaivohuoneella

Poliisi jatkaa Helsingin Kaivopuistossa ravintola Kaivohuoneen edustalla 4.-5.7.2020 tapahtuneen pahoinpitelyn ja kuolemantuottamuksen tutkintaa.

Poliisi on aiemmin pyytänyt havaintoja tapahtumista ja julkaissut kuvat henkilöistä, joista pyydettiin yleisöltä tunnistusta sekä vihjeitä heidän liikkeistään. Poliisin aiemman tiedotteen mukaan henkilöitä olisi kuusi, mutta viimeisimmän tiedotteen mukaan vihjeitä pyydetään viidestä henkilöstä.

Poliisi on saanut yleisöltä vihjeitä ja kiittää niistä. Tutkinta on edennyt ja poliisi on kuulustellut muutamia henkilöitä. Kukaan ei ole kiinniotettuna, pidätettynä tai vangittuna kyseisistä rikoksista epäiltynä.

Vihjeitä kaivataan edelleen. Niitä voi lähettää sähköpostitse vakivaltarikosyksikko.helsinki@poliisi.fi tai Whatsapp-sovelluksen kautta numeroon 050 562 7405.