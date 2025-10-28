Poliisi pyytää havaintoja Espoossa tapahtuneesta epäillystä törkeästä ryöstöstä

Rikoksesta epäilty henkilö oli uhannut Espoon Kuitinmäessä osoitteessa Kuunkehrä sijaitsevan kioskin työntekijää aseella. Hän sai haltuunsa käteistä rahaa. Länsi-Uudenmaan poliisi sai tiedon tapahtuneesta epäillystä törkeästä ryöstöstä 27.10. hieman ennen kello kymmentä aamulla.

Kioskissa oli tapahtumahetkellä asiakkaita. Kukaan ei loukkaantunut tilanteen yhteydessä.

Rikoksesta epäilty poistui paikalta ennen poliisipartion saapumista paikalle. Silminnäkijöiden havaintojen mukaan hän poistui kioskista Kuutamokadun suuntaan. Poliisi suoritti lähietsintää alueella, mutta epäiltyä ei tavoitettu.

Poliisi pyytää nyt havaintoja tapahtuneesta rikoksesta epäillyn tavoittamiseksi. Epäillyllä (kuva liitteessä) oli yllään aurinkolasit, musta takki ja housut sekä karvahattu. Jalassa hänellä oli punavalkoiset kengät. Lisäksi hän kantoi mustaa kassia.

Havainnot voi soittaa vihjepuhelimeen (ympärivuorokautinen puhelinvastaaja) 0295 438 488 tai lähettää sähköpostiin vihjeet.lansi-uusimaa@poliisi.fi.