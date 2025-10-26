Poliisi pyytää havaintoja kateissa olevista nuorista

Poliisi etsii kahta sunnuntaina aamuyöstä 26. lokakuuta 2025 kadonnutta nuorta Keski-Suomessa.
Sisä-Suomen poliisille on tehty katoamisilmoitus kahdesta nuoresta Hankasalmelta. Poliisi etsii heitä. Toinen nuorista on 14-vuotias Nelli Ukkonen ja toinen 15-vuotias Matias Tikka. Nuoriin ei ole saatu yhteyttä 25.–26.10.2025 välisen yön puolen yön jälkeen.
Nuorten epäillään liikkuvan mahdollisesti punaisella Seat Exeo -henkilöautolla, jonka rekisterinumero on XSY-529. Nuorten yllä olevasta vaatetuksesta ei ole tietoa. Lähiomaiset ovat huolissaan heistä.
Poliisi pyytää ilmoittamaan kaikki tuoreet havainnot ja vihjeet kadonneista nuorista suoraan hätänumeroon 112.
Nuorten kuvat on julkaistu vanhempien suostumuksella.
