Poliisi pyytää havaintoja Kittilän Kaukosessa liikkuneesta kolmikosta

Poliisi epäilee naisen ja kahden miehen anastaneen vanhukselta omaisuutta. Asiaa tutkitaan törkeänä varkautena.

Vanhuksen kotiin oli tullut tummahiuksinen nainen tiistai-iltana 2.12.2025 noin klo 20 – 22 välisenä aikana. Hän oli toimittanut kukkalähetystä ja vaatinut siitä rahaa. Sen jälkeen sisälle oli tullut mies, joka oli pyytänyt käyttämään maksutapana lähimaksua tarjoamalla omaa matkapuhelintaan. Vanhusta oli pyydetty laittamaan matkapuhelimeen oman pankkikortin PIN-koodi. Tämän jälkeen taloon oli tullut vielä kolmas mies. Kolmikon poistuttua vanhus oli huomannut, että häneltä oli anastettu omaisuutta, muun muassa pankkikortti, matkapuhelin ja juhlarahakokoelma.

Epäillyt tekijät olivat liikkuneet tummalla henkilöautolla, joka saattaa olla Toyota Avensis tai vastaavanlainen malli.

Ilmoita havainnoista poliisille

Poliisi pyytää ilmoittamaan mahdolliset vihjetiedot ja havainnot Lapin poliisilaitoksen sähköpostiosoitteeseen vihjeet.lappi@poliisi.fi, puhelinvastaajan numeroon 0295 466 259 ääniviestinä tai numeroon 0504 155 803 WhatsApp-viestinä.