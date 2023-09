Poliisi pyytää havaintoja liittyen Jätkäsaaressa tapahtuneeseen epäiltyyn väkivaltarikokseen

Poliisi tutkii lauantain 9.9.2023 vastaisena yönä tapahtunutta epäiltyä väkivaltarikosta. Poliisi sai kello 02:39 hätäkeskuksen kautta ilmoituksen Jätkäsaaressa Livornonkadulla asuntoon parvekkeen kautta tunkeutuneesta miehestä.

Miehen epäillään pahoinpidelleen asunnon haltijaa ja poistuneen parvekkeen kautta asunnosta. Poliisin tiedon mukaan epäilty mies ei tuntenut asianomistajaa entuudestaan.

Epäilty mies on tummaihoinen, noin 25-30-vuotias ja hänellä on lyhyt siilitukka. Mies on pitkä ja normaalivartaloinen.

Kaikki tiedot tapahtumista ja havainnot miehestä pyydetään ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen vakivaltavihjeet.helsinki@poliisi.fi tai WhatsAppilla numeroon 046 922 4651.

Poliisi jatkaa tapauksen tutkintaa ja tapauksesta tiedotetaan lisää aikaisintaan maanantaina 11.9.2023.