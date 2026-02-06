Poliisi pyytää havaintoja Oulussa tapahtuneeseen törkeään vahingontekoon

Oulussa Tuiran uimarannan parkkipaikalla paloi perjantaina 14.11.2025 aamuyöllä noin klo 3.30 metallinvihreä vuosimallia 2023 oleva sähkökäyttöinen 400-sarjan BMW henkilöauto. Poliisi epäilee paloa tahallaan sytytetyksi.
Poliisi kaipaa havaintoja tapahtumapaikalta sekä kyseisen auton liikkeistä ennen tapahtumaa. Poliisiin voi olla yhteydessä sähköpostitse vihjeet.oulu@poliisi.fi, puhelimitse numeroon 0295 416 194 ja whatsApp viestit 050 305 0132.
