Poliisi pyytää havaintoja Riihimäellä tapahtuneeseen väkivallantekoon

Riihimäellä tapahtui lauantain ja sunnuntain välisenä yönä väkivallanteko, johon Hämeen poliisi kaipaa nyt havaintoja.

Noin 40-vuotiaaseen mieheen kohdistettiin voimakasta väkivaltaa lauantain 3.1. illan ja sunnuntain 4.1. aamun välisenä aikana Riihimäellä. Teon jälkeen uhrin on nähty liikkuvan ainakin Rautatieaseman, Telluskadun ja Otavankadun alueilla ilman kenkiä ja ulkovaatteita.

Hämeen poliisi kaipaa havaintoja tapaukseen liittyen ja pyytää ottamaan yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen pitkakestoinentutkinta.kh.hame@poliisi.fi.