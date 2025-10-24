Kotimaa Rikos Uutiset

Poliisi pyytää havaintoja Seinäjoen törkeään varkauteen liittyen

24.10.2025 17:55
Terhi Kiemunki
Valvontakameran kuva, poliisi pyytää tietoja kuvan henkilöistä.

Pohjanmaan poliisilaitos tutkii torstaina 23.10. tapahtunutta törkeää varkautta Seinäjoella.

Hyllykallion Prismassa sijaitsevaan kultasepänliikkeeseen murtauduttiin varhain aamuyöllä. Poliisi julkaisee oheisen valvontakamerakuvan epäillyistä henkilöistä ja pyytää kansalaisilta apua heidän henkilöllisyytensä selvittämisessä. Epäiltyjen tekijöiden mukana lähti huomattava määrä koruja ja muuta omaisuutta.

Jos tunnistat kuvassa olevat henkilöt tai tiedät heidän liikkeistään jotakin, ota yhteyttä Pohjanmaan poliisilaitokseen sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi tai soita numeroon 0295 415 501.

