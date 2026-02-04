Poliisi pyytää tunnistusapua Tampereen Kalevan Prisman epäillyssä törkeässä pahoinpitelyssä

Poliisi tiedotti 30.1. Tampereella Kalevan Prismassa torstai-iltana 29.1. tapahtuneesta epäillystä törkeästä pahoinpitelystä ja pyysi epäiltyjä ottamaan poliisiin yhteyttä. Poliisi ei ole saanut yhteydenottoja heiltä.

Poliisi uhkasi julkaista epäiltyjen nuorten kuvat, jos he eivät ota yhteyttä. Yhteydenottoja ei ole tullut, joten poliisi toteutti uhkauksensa ja julkaisi kuvan epäillyistä keskiviikkona 4. helmikuuta.

Nuorten epäillään pahoinpidelleen noin 40-vuotiasta miestä. He poistuivat tapahtumapaikalta ennen poliisin tuloa.

Vakavan rikoksen selvittämiseksi poliisi pyytää tunnistusapua epäillyistä. Jos tunnistat kuvassa olevia henkilöitä tai henkilöt, ilmoita tietosi poliisin vihjesähköpostiin

vihjeet.sisa-suomi@poliisi.fi otsikolla ”Nuoret”.

Poliisi ei tiedota toistaiseksi enempää, koska epäillyt ovat vielä tavoittamatta.