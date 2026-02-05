Poliisi pyytää vihjeitä harmaasta pakettiautosta Hämeenlinnassa

Hämeenlinnan Rengon kaupunginosassa murtauduttiin asuttuun omakotitaloon keskiviikkona 4.2. päiväsaikaan. Poliisi pyytää vihjeitä tapahtumapaikan läheisyydessä havaitusta ajoneuvosta.
Keskiviikkona 4.2. kuuden aikaan illalla hätäkeskukseen tehtiin ilmoitus, että Rengon kaupunginosassa sijaitsevaan omakotitaloon oli tunkeuduttu luvatta asukkaan ollessa poissa. Omakotitaloon oli murtauduttu kellarikerroksen kautta ja saaliiksi varkaiden matkaan oli lähtenyt ainakin koruja.
Poliisi tutkii tapausta törkeänä varkautena.
Poliisille annettujen tämänhetkisten havaintojen mukaan omakotitalon lähettyvillä on nähty mahdollisesti ulkomaankilvissä oleva harmaa Volkswagen Shara-merkkinen tila-auto. Ajoneuvon kyydissä on havaintojen mukaan ollut kaksi miestä.
Poliisi pyytää havaintoja ajoneuvosta ja miehistä, jotka ovat liikkuneet Rengon Oinaalan ja Janakkalan Viralan väliseltä alueelta. Mahdolliset havainnot pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112.