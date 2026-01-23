Poliisi: Ruotsista johdettu rikollisuus pesiytynyt Suomeen – taksikuskit ja somalitaustaiset jengit mukana

Ruotsalainen rikollisorganisaatio on pesiytynyt Suomen huumemarkkinoille ennennäkemättömällä tavalla. Poliisin mukaan jakeluketjussa toimivat somalitaustaiset jengit, pimeät vuokra-asunnot ja taksikuskit.

Helsingin poliisi on paljastanut laajan, Ruotsista johdetun huumausaineoperaation, jonka vaikutukset ulottuvat syvälle pääkaupunkiseudun katujengeihin. Viranomaisten mukaan Suomeen on salakuljetettu viime vuoden aikana yli 300 kiloa huumeita, ja jakeluketjun kotimainen pää on nojannut erityisesti somalialaistaustaisiin jengitoimijoihin, uutisoi Yle.

Tutkinnanjohtaja Masi Puolakka kuvaa tilannetta poikkeuksellisen vakavaksi.

– Rikolliset ovat rekrytoineet jopa taksikuljettajia heti Helsinki-Vantaan lentokentällä maahan tullessaan kuljettamaan huumeita, tutkinnanjohtaja Masi Puolakka Helsingin poliisista sanoo.

Poliisin mukaan Ruotsista tulleet henkilöt ovat levittäneet huumeita pääkaupunkiseudulla sijaitsevista asunnoista käsin. Kansainvälinen yhteistyö Ruotsin ja Norjan poliisin kanssa johti useiden epäiltyjen tunnistamiseen.

Takavarikot paljastavat toiminnan mittakaavan

Tutkinnan aikana poliisi takavarikoi epäiltyjen käyttämistä asunnoista:

220 kiloa amfetamiinia

noin 50 kiloa kokaiinia

lähes 400 000 kappaletta huumeiksi luettavia lääkkeitä

huumeiksi luettavia lääkkeitä ampuma-aseita

Puolakka tiivistää tilanteen karulla tavalla:

– Tämä vahvistaa epäilystä, että Ruotsista johdettu rikollisuus on ottanut valtaan Suomen ja pääkaupunkiseudun huumausainemarkkinoita, Puolakka sanoo.

Epäiltyjä on noin 30, joista 13 on edelleen vangittuina. Heitä epäillään huumausainerikoksista ja ampuma-aserikoksista. Epäillyt ovat täysi-ikäisiä, pääosin Ruotsin kansalaisia sekä Suomessa asuvia Somalian kansalaisia.

Puustellinmäen jouluaaton ammuskelu kytkeytyy samaan rikosvyyhteen

Espoon Puustellinmäessä jouluaattona 2024 tapahtunut ampumistapaus ei ollut irrallinen välikohtaus. Poliisin mukaan tapauksen epäillyt liittyvät samaan huumekokonaisuuteen.

Heidän epäillään vastaanottaneen ja levittäneen huumeita kyseiseltä ruotsalaiselta rikollisorganisaatiolta. Poliisin arvion mukaan kokonaisuudessa on hankittu ja myyty eteenpäin kymmeniä kiloja huumeita.

Toimintamalli on ollut selkeä: huumeita ja aseita on säilytetty lyhytaikaisissa vuokra-asunnoissa, mikä poliisin mukaan on nykyään hyvin yleinen tapa piilottaa laitonta tavaraa.

Taksinkuljettajat mukana rikollisissa kuljetuksissa

Yksi tutkinnan yllättävimmistä havainnoista on taksinkuljettajien käyttö huumeiden ja rikollisten kuljettamiseen.

– Se on huolestuttavaa, jos tällainen toistuu jatkossa.

Puolakan mukaan rekrytointi on tapahtunut tavallisen asiakassuhteen kautta.

– On noustu taksin kyytiin, ja siitä sitten ajan myötä yhteys on löytynyt. Sitä kautta heitä on ruvettu käyttämään tietyllä tapaa henkilöiden ja huumausaineiden kuljettamiseen.

Kuljettajat ovat kiistäneet tienneensä toimivansa osana rikosvyyhtiä, mutta poliisin mukaan toiminta on ollut pitkäkestoista.

– Näkemyksemme mukaan he ovat tulleet tietoisiksi siitä, että kyseessä ei ole laillinen toiminta.

Asuntoverkosto Helsingissä ja Vantaalla – somalitaustaiset “mahdollistajat” avainasemassa

Huumeiden säilytykseen ja levittämiseen käytetyt asunnot sijaitsevat Helsingissä ja Vantaalla. Osa on vuokrattu muutamaksi viikoksi, osa pidemmäksi ajaksi. Mukana on ollut sekä Airbnb-asuntoja että pimeästi vuokrattuja koteja.

Puolakka kuvailee asuntojen ja kuljettajien järjestäjiä “mahdollistajiksi”.

Taksinkuljettajia ja asuntoja järjestäneitä henkilöitä Puolakka kuvailee mahdollistajiksi. Heistä useampi on hänen mukaansa somalitaustainen.

Mahdollistajia voi odottaa syytteitä avunannosta huumausainerikoksiin.

Laajempi kuva: Ruotsalainen jengirikollisuus juurtuu Suomeen

Ruotsin jengiväkivalta ja huumekauppa eivät enää ole vain naapurimaan ongelma. Ne ovat rantautuneet Suomeen, löytäneet täältä paikallisia verkostoja ja käyttävät hyväkseen maahanmuuttajataustaisia katujengejä sekä tiettyjä ammattiryhmiä, kuten taksialaa.

Poliisin mukaan kyse ei ole yksittäisestä operaatiosta, vaan rakenteellisesta muutoksesta Suomen rikollisuudessa.

