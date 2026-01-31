Poliisi selvittää epäiltyä törkeää pahoinpitelyä Tampereella Kalevan Prismassa

Poliisi sai 29.1. illalla kello 19.47 Tampereella Kalevassa Rieväkadulla sijaitsevaan Prisman liikekiinteistöön tehtävän, jonka mukaan useita nuoria miehiä, arviolta alle 20-vuotiaita, pahoinpiteli noin 40-vuotiasta miestä.
Poliisin tullessa paikalle epäillyt olivat poistuneet ja poliisi puhutti uhria.
Poliisi selvittää epäiltyjen henkilöllisyyksiä muun muassa valvontakameratallenteista ja tulee mahdollisesti julkaisemaan kuvia henkilöllisyyksien selvittämiseksi. Epäillyt voivat ottaa oma-aloitteisesti yhteyttä poliisiin asian selvittämiseksi soittamalla numeroon 050 313 5614 mahdollisimman pian.
Jos sinulla on tietoa epäillyistä, jätä tietosi sähköpostiin vihjeet.sisa-suomi@poliisi.fi.
