Poliisi selvittää epäiltyä törkeää pahoinpitelyä Tampereella Kalevan Prismassa

31.1.2026 13:00
Terhi Kiemunki
Kuva: kuvakaappaus Youtube.

Poliisi sai 29.1. illalla kello 19.47 Tampereella Kalevassa Rieväkadulla sijaitsevaan Prisman liikekiinteistöön tehtävän, jonka mukaan useita nuoria miehiä, arviolta alle 20-vuotiaita, pahoinpiteli noin 40-vuotiasta miestä.

Poliisin tullessa paikalle epäillyt olivat poistuneet ja poliisi puhutti uhria. 

Poliisi selvittää epäiltyjen henkilöllisyyksiä muun muassa valvontakameratallenteista ja tulee mahdollisesti julkaisemaan kuvia henkilöllisyyksien selvittämiseksi. Epäillyt voivat ottaa oma-aloitteisesti yhteyttä poliisiin asian selvittämiseksi soittamalla numeroon 050 313 5614 mahdollisimman pian. 

Jos sinulla on tietoa epäillyistä, jätä tietosi sähköpostiin vihjeet.sisa-suomi@poliisi.fi.

