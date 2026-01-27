Poliisi selvittää epäiltyä väkivallantekoa Jyväskylässä

Poliisilla oli lauantaina 24.1.2026 illalla hieman ennen klo 21 Jyväskylässä Pupuhuhdassa henkeen ja terveyteen kohdistunut tehtävä.

Tapahtumapaikalla selvisi, että yksityisasunnossa on tapahtunut väkivallanteko. Paikalla tapahtuma-asunnossa on ollut muutamia henkilöitä, joista tämän hetkisen tiedon mukaan yhteen henkilöön on kohdistettu väkivaltaa. Hänen vammat eivät ole hengenvaarallisia. Poliisi tutkii tapahtunutta tällä hetkellä tapon yrityksenä. Rikosnimike voi täsmentyä tutkinnan edetessä.



Poliisi ei ole vielä tavoittanut epäiltyä tekijää, joka oli poistunut asunnosta ennen poliisin saapumista. Näin ollen poliisi ei voi tällä hetkellä tiedottaa tapahtumien kulusta tämän enempää tutkintaa vaarantamatta.