Poliisi suitsii nuorison juhlintaa klassisella musiikilla

Suomessa poliisi on soitattanut useita vuosia klassista musiikkia paikoissa, joissa on paljon nuorisojoukkoja. Klassisen musiikin on huomattu hillitsevän nuorison rikollisuutta ja roskaamista. Vastaavia kokeiluita on tehty myös ulkomailla.



Erityisesti panhuilu sekä erilaiset piipitysäänet ennalta ehkäisevät poliisin arvion mukaan rikollisuutta. Nuorisojoukko usein hajaantuu tai siirtyy toisaalle klassisen musiikin vaikutuksesta.

Suomessa poliisi on soitattanut yli 70 vuotta vanhoja teostovapaita kappaleita. Koska poliisilla ei ole osaamista äänentoistosta se tilaa musiikin soittamiseen ulkopuolisen ammattilaiset soittamaan. Musiikista ei pitäisi koitua meluhaittaa ympäristöön.

Ennen koulujen päättäjäisviikonloppua poliisi ilmoitti että klassista musiikkia soitetaan todennäköisesti ainakin Espoon Haukilahdessa sijaitsevalla uimarannalla.

Suomessa nuorisojoukkoja on karkotettu klassisen musiikin avulla aikaisemmin jo ainakin Lohjalla, jossa suojattiin paikallista koulua ja Keskusaukiota ilkivallalta noin 15 vuotta sitten.

Lähteet:

Iltasanomat

Turun Sanomat