Poliisi syyllistyi törkeisiin lastenraiskauksiin – Youssef tuomittiin alaikäisten poikien hyväksikäytöstä

Käräjäoikeus tuomitsi entisen poliisin lapsenraiskauksista ja lukuisista hyväksikäytöistä, joihin hän syyllistyi valeprofiilien ja uhkailun avulla.

Ruotsissa Södertörnin käräjäoikeus on antanut tuomionsa 30‑vuotiaalle Kristian Youssefille, joka työskenteli aiemmin Tukholman alueella mellakkapoliisina. Oikeus katsoi hänen syyllistyneen poikiin kohdistuneisiin vakaviin seksuaalirikoksiin, joita hän teki sosiaalisen median kautta.

Fria Tiderin uutisen mukaan Youssefia vastaan nostetut syytteet kattoivat yhteensä 48 rikosta. Niihin sisältyi muun muassa kaksi lapsenraiskausta, useita seksuaalisia hyväksikäyttöjä, ahdisteluja sekä lapsipornorikoksia. Uhrien joukossa oli yhdeksän poikaa, joista suurin osa oli noin 12‑vuotiaita.

Snapchat välineenä – valeprofiileja, uhkailua ja rahalupauksia

Oikeuden mukaan Youssef käytti Snapchat-sovellusta houkutellakseen uhrejaan. Hän esiintyi huomattavasti todellista ikäänsä nuorempana ja painosti poikia lähettämään seksuaalista materiaalia. Painostus sisälsi uhkaavia viestejä ja kuvia aseista, ja joissakin tapauksissa hän lupasi rahaa saadakseen pojat toimimaan haluamallaan tavalla.

Tutkinnassa selvisi, että Youssef käytti useita eri käyttäjätilejä — osa niistä oli yhdistettävissä poliisin palvelupuhelimiin. Uhrien lähettämä materiaali tallennettiin pilvipalveluun.

Rikossarja paljastui isän ilmoituksesta

Tapaus tuli ilmi, kun eräs isä huomasi alkuvuodesta viime vuonna, että hänen 12‑vuotias poikansa oli joutunut hyväksikäytön kohteeksi. Isä tallensi keskustelut ja toimitti ne viranomaisille, mikä johti Youssefin jäljille.

Oikeudenkäynnissä Youssef kiisti syyllisyytensä ja yritti vierittää vastuuta uhreille. Käräjäoikeus ei pitänyt hänen selityksiään uskottavina.

Tuomio ja lievennys

Kokonaisuutena rikosten rangaistusasteikko olisi oikeuden mukaan vastannut noin viiden ja puolen vuoden vankeutta. Koska Youssef oli ollut tutkintavankeudessa ja menettää poliisin virkasuhteensa, rangaistusta alennettiin kuudella kuukaudella.

Oikeus totesi yksimielisesti, että viran menettäminen ja pitkä vapaudenmenetys muodostavat lieventävän kokonaisuuden.

