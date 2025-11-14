Eurooppa Maahanmuutto Rikos

Poliisi tutkii 17-vuotiaan tytön joukkoraiskausta Berliinissä – epäilty tunisialainen vapautettiin

14.11.2025 10:45
Nina Metsälä
Kuvituskuva: Kuvakaappaus/Youtube

17-vuotiaan tytön joukkoraiskaus Berliinissä on käynnistänyt laajan tutkinnan. Naapurit kertovat asunnosta, jossa liikkui öisin huppupäisiä miehiä ja jonka vuokralainen oli kadonnut kuukausia sitten.

Berliinin Hellersdorfin kaupunginosassa sijaitsevassa kerrostalossa tapahtunut järkyttävä seksuaalirikos on käynnistänyt laajan poliisitutkinnan. Lauantaiaamuna noin klo 8 aikaan paikallinen asukas löysi 17-vuotiaan tytön talon käytävästä pahoinpideltynä ja sokissa. Tyttö ei kyennyt puhumaan ja hänen terveydentilansa romahti pian löytöpaikan lähettyvillä. Paikalle hälytetyt ensihoitajat totesivat vammojen viittaavan seksuaaliseen väkivaltaan ja ilmoittivat asiasta välittömästi poliisille.

Epäilyt kohdistuvat kolmannen kerroksen asuntoon

Berliinin osavaltion rikospoliisi (LKA) eristi kolmannessa kerroksessa sijaitsevan asunnon ja keräsi sieltä rikosteknistä aineistoa. Poliisin tiedottaja Martin Stralau vahvisti BILD– ja Berliner Zeitung -lehdille, että tapausta tutkitaan seksuaalirikoksena. Yksi mies otettiin kiinni, mutta hänet vapautettiin pian. Stralau ei kommentoinut vapauttamisen syitä vedoten uhrin yksityisyyden suojaan.

Tietojen mukaan tyttö joutui kahden tai mahdollisesti kolmen miehen raiskaamaksi kyseisessä asunnossa. Naapurit ovat kertoneet asunnon olleen pitkään epäilyttävässä käytössä – siellä asui jatkuvasti uusia ulkomaalaisia miehiä, ja asunnon ovi oli usein auki. Postilaatikko pursusi avaamatonta postia, eikä varsinaista vuokralaista, Amra R.:ää, ollut näkynyt kuukausiin. Taloyhtiö Stadt und Land ei ollut saanut häneen yhteyttä, ja epäillään, että asunto oli alivuokrattu ennen kuin vuokralainen katosi.

Asukkaiden huolestuttavat havainnot

Useat talon asukkaat ovat kertoneet toimittajille, että kolmannen kerroksen asuntoon saapui öisin ryhmiä hupullisia miehiä, jotka murtautuivat sisään pääovesta ja katosivat kyseiseen asuntoon. Eräs iäkäs nainen kuvaili, kuinka miehet “kiipesivät nopeasti ylös ja katosivat asuntoon kuin varjot.”

Rakennuksen huoltohenkilö kertoi, että syyskuussa asunto oli jätetty tyhjäksi mutta lukitsematta, ja sen jälkeen siellä oli nähty “tummaihoisia miehiä” kulkemassa sisään ja ulos.

Epäselvyyksiä uhrin ja epäiltyjen suhteesta

Poliisi ei ole toistaiseksi kertonut, tunsiko uhri tekijät tai oliko hän tullut asuntoon vapaaehtoisesti vai pakotettuna. Yksi tunisialainen mies otettiin kiinni, mutta vapautettiin pian. Hänen asemansa epäiltynä on edelleen epäselvä.

Tilastot paljastavat karun todellisuuden

Tapauksen taustalla ovat huolestuttavat tilastot: riippumattoman kansanedustajan Antonin Brousekin parlamenttikyselyn perusteella lähes puolet Berliinissä vuonna 2024 tehdyistä raiskauksista ja joukkoraiskauksista oli ulkomaalaisten tekemiä.

Osavaltion hallituksen mukaan viime vuonna rekisteröitiin 7 475 seksuaalirikosta, joista 754 tapauksessa epäilty oli tunnistettu – näistä 373 ei ollut Saksan kansalaisia. Seksuaalisen häirinnän tapauksissa 701 epäillystä 353 oli ulkomaalaisia. Tilastot eivät kuitenkaan sisällä kansalaisuuden saaneita maahanmuuttajia, jotka tilastoidaan saksalaisiksi.

Lähde: Remix News

lorpake

Muinoin raiskaajat kivitettiin julkisesti kuoliaaksi. Mikä ihme siinä on ettei nykyään tehdä samoin.

0
Toni Lajos

Uhrin yksityisyyden suojaan vedoten epäilty vapautetaan, on siinäkin syy. Joukkoraiskaukset kidnappaukset, vapaudenriistot jne, niin Saksassa kuten meilläkin näiden törkeiden rikosten kasvua kauhistellaan, ei kylläkään Ylellä, ei valtamediassa, paisuttelusta tai asioiden esille nostamisesta saa ainaskin rasistin tai natsin leiman ikiajoiksi.

7
Marko Kristian

Osavaltion hallituksen mukaan viime vuonna rekisteröitiin 7 475 seksuaalirikosta, joista 754 tapauksessa epäilty oli tunnistettu – näistä 373 ei ollut Saksan kansalaisia. Seksuaalisen häirinnän tapauksissa 701 epäillystä 353 oli ulkomaalaisia. Tilastot eivät kuitenkaan sisällä kansalaisuuden saaneita maahanmuuttajia, jotka tilastoidaan saksalaisiksi.”

Todellisuudessa vähintään 90% on ulkomaalaistaustaisia muslimimaista, valkopesu pitäs alkaa riittämään.

8
