Poliisi tutkii epäiltyä henkirikosta Ilomantsissa

Poliisi tutkii epäiltyä Ilomantsissa tehtyä henkirikosta ja tekee tutkintaan liittyviä etsintöjä Ilomantsin alueella. Aiemmin kadonneeksi ilmoitetun aikuisen henkilön epäillään joutuneen rikoksen uhriksi.
Poliisi on aiemmin 31.10. julkaissut tiedotteen Ilomantsissa 2. – 12.10. välisenä aikana kadonneesta miehestä ja pyytänyt miehestä havaintoja.
Asian selvitys on nyt edennyt ja miehen katoamista tutkitaan henkirikoksena. Esitutkinta käynnistettiin niiden tietojen pohjalta, joita katoamistapauksen selvityksessä poliisin tietoon on tullut.
Poliisi pyytää edelleen kansalaisilta kaikkia mahdollisia havaintoja ja vihjeitä miehen katoamiseen liittyen. Henkilö on noin 180 cm pitkä, ruumiinrakenteeltaan hoikka. Kateissa oleva henkilö on 63 vuotias.
Viimeisin tiedossa oleva vaatetus on farkkutakki, harmaa huppari, farkut ja mukana punavalkea laukku. Erityisesti poliisia kiinnostavat kadonneen liikkeet 2. – 12.10. väliseltä ajalta.
Mahdollisia havaintoja edellä mainittuun asiaan liittyen pyydetään ilmoittamaan sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi, vihjepuhelimeen p. 0295 415 232 tai poliisipäivystykseen p. 0295 415 320 ma-pe klo 08-16.15.