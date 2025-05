Poliisi tutkii epäiltyä henkirikosta Lapualla

Poliisi sai tiistain ja keskiviikon välisenä yönä 7.5.2025 ilmoituksen elottomasta henkilöstä yksityisasunnossa Lapuan keskustassa. Asunnosta löytyi menehtynyt henkilö.

Alustavien tutkimusten perusteella on syytä epäillä, että henkilö on joutunut väkivallan uhriksi. Poliisi on tehnyt teknistä rikostutkintaa tapahtumapaikalla.

Tapauksen esitutkinta on käynnistetty rikosnimikkeellä tappo. Poliisi on ottanut kiinni useita rikoksesta epäiltyjä henkilöitä.

– Uhri ja kiinniotetut tunsivat toisensa, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juha Nappari.

Poliisi tiedottaa asiasta lisää aikaisintaan perjantaina iltapäivällä.