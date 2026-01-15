Poliisi tutkii epäiltyä henkirikosta Turussa

Lounais-Suomen poliisi tutkii Turussa yksityisasunnossa tapahtunutta epäiltyä henkirikosta. Varsinais-Suomen käräjäoikeus vangitsi teosta epäillyn miehen torstaina.
Kuollut nelikymppinen nainen löytyi maanantaina Turussa sijaitsevasta yksityisasunnosta. Poliisi epäilee naisen joutuneen henkirikoksen uhriksi.
Poliisi tavoitti teosta epäillyn miehen nopeasti omien tutkintatoimiensa avulla. Poliisin esityksestä Varsinais-Suomen käräjäoikeus vangitsi hänet torstaina.
Poliisin tietojen mukaan epäilty mies ja kuollut nainen tunsivat toisensa. Asian esitutkinta on alussa, eikä poliisi tutkinnallisista syistä voi antaa asiasta yksityiskohtaisempia tietoja.
Poliisi jatkaa tapauksen esitutkintaa muun muassa tekemällä teknistä tutkintaa ja suorittamalla kuulusteluja.
