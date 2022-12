Poliisi tutkii epäiltyä kouluttautumista terrorismirikoksen tekemiseen

Tiedote 16.12.2022 Poliisi

Keskusrikospoliisilla on käynnissä esitutkinta, jossa 21-vuotiasta miestä epäillään kouluttautumisesta terrorismirikoksen tekemistä varten. Esitutkintaa tehdään yhteistyössä Helsingin poliisilaitoksen ja Suojelupoliisin kanssa.

Epäilty rikos on tullut esille Helsingin poliisilaitoksella erästä toista rikosepäilyä koskevan selvittelyn yhteydessä.

Rikoksesta epäilty on 21-vuotias mies. Hän on Espanjan kansalainen ja asuu Suomessa. Poliisin tietojen mukaan epäilty on toiminut yksin. Epäilty on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

– Helsingin poliisin tekemän laite-etsinnän yhteydessä on tullut ilmi ääri-islamistista aineistoa, jota Keskusrikospoliisissa nyt tutkitaan, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Masi Puolakka.

Keskusrikospoliisi vaati miestä vangittavaksi syytä epäillä -perusteisesti kouluttautumisesta terrorismirikoksen tekemistä varten. Helsingin käräjäoikeus vangitsi epäillyn perjantaina 16.12.2022.

– Tutkinta on vielä alkuvaiheessa, emmekä siksi voi tarkemmin kuvailla, millainen toiminta on herättänyt mielenkiintomme. Tällä hetkellä ei ole tietoa siitä, että konkreettista terroristista tekoa olisi ollut suunnitteilla tai että keneenkään olisi kohdistunut väkivallan uhkaa, kertoo Puolakka.

