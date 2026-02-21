Poliisi tutkii epäiltyä tapon yritystä Turussa

Lounais-Suomen poliisi tutkii torstaina Turun Mäntymäessä tapahtunutta epäiltyä väkivallantekoa, jossa alaikäinen henkilö joutui puukotuksen uhriksi. Teosta epäiltynä on otettu kiinni kaksi henkilöä.
Poliisi sai ilmoituksen Turun Kunnallissairaalantiellä tapahtuneesta epäillystä väkivallanteosta torstaina iltayhdeksän jälkeen.
Paikalle meni useita partioita. Kohteessa oli alaikäinen henkilö, jota oli puukotettu. Silminnäkijähavaintojen mukaan paikalla oli ollut henkilöitä, jotka poliisin tullessa olivat poistuneet paikalta.
Poliisi sai saman illan aikana omien tutkintatoimiensa ansiosta kiinni kaksi nuorta, joiden epäillään liittyvän epäiltyyn väkivallantekoon. Poliisi tutkii asiaa tapon yrityksenä, törkeän ryöstön yrityksenä sekä toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapitona.
Esitutkinnan mukaan kaikki osalliset ovat 17-vuotiaita. Kukaan ulkopuolinen ei ole ollut vaarassa.
Asian esitutkinta on alussa, eikä poliisi voi tutkintaa vaarantamatta antaa asiasta yksityiskohtaisempia tietoja. Poliisi jatkaa tutkintaa selvittämällä tapahtumakulkua sekä osallisten roolia tapahtuneessa.
