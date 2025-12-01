Poliisi tutkii epäiltyä väkivaltarikosta Helsingissä

Helsingin poliisi sai hätäkeskuksen kautta ilmoituksen epäillystä väkivaltarikoksesta kerrostalon rappukäytävässä lauantaina kello 14.16. Alkutietojen mukaan epäilty väkivallanteko tapahtui Teuvo Pakkalantiellä, Pohjois-Haagassa.

Paikalla on ollut useita henkilöitä, mutta tapahtuneesta ei ole aiheutunut vaaraa ulkopuolisille.

Poliisi otti välittömästi tapahtumapaikalta kiinni miehen, jota epäillään väkivaltarikoksesta. Paikalta toimitettiin sairaalaan useampi henkilö, jotka saivat hoitoa eri asteisiin vammoihin. Kukaan ei ole kuollut.

Paikalla oli useita poliisin ja ensihoidon partioita. Poliisi eristi rikospaikan ja suoritti teknistä ja taktista tutkintaa.

Koska tutkinta on alkuvaiheessa, poliisi ei toistaiseksi voi kertoa asiasta enempää esitutkinnan turvaamisen vuoksi.

Tapauksen tutkinnanjohtaja tiedottaa tapahtuneesta lisää tarpeen mukaan aikaisintaan maanantaina.