Poliisi tutkii kahta törkeää huumausainerikosta Pohjois-Savossa

28.11.2025 09:10
Terhi Kiemunki
Kuva: Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0 DEED / Santeri Viinamäki.

Poliisi otti marraskuussa kiinni törkeistä huumausainerikoksista epäiltynä kaksi henkilöä Kuopiossa ja kolme henkilöä Varkaudessa. Epäiltyjä rikoksia tutkitaan erillisinä tapauksina. Poliisi epäilee, että molemmissa tapauksissa huumausaineet on hankittu pääkaupunkiseudulta.

Epäillyt pillerikauppiaat jäivät kiinni Kuopiossa    

Poliisi otti kiinni 1990-luvulla syntyneen miehen ja naisen 4.11.2025 Kuopion Matkakeskuksella. Henkilöiden hallusta löytyi 4 500 Ksalol-tablettia, 266 Subutex-tablettia ja 80 Oxycont-tablettia. Poliisi tutkii asiaa törkeänä huumausainerikoksena.

Varkaudessa otettiin kiinni amfetamiinin ja kokaiinin epäiltyjä välittäjiä

Poliisi otti kiinni 23.11.2025 Varkaudessa kolme miestä, jotka ovat syntyneet 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa. Henkilöiden hallusta löytyi noin 500 grammaa amfetamiinia ja noin 10 grammaa kokaiinia. Poliisi tutkii asiaa törkeänä huumausainerikoksena.

