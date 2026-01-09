Poliisi tutkii karaokebaarin puukotusta tappona

Hätäkeskus sai torstaina 8.1.2026 kello 22.26 ilmoituksen puukotuksesta Helsingin Mikonkadulla sijaitsevan Tokio Karaoke -baarin edustalla. Puukotuksen uhri kuoli vammoihinsa sairaalassa.
Vuonna 1983 syntynyttä miestä puukotettiin teräaseella useita kertoja ylävartaloon. Ensihoito saapui paikalle ja vei uhrin sairaalaan, jossa hän myöhemmin kuoli vammoihinsa.
Poliisi otti paikalta kiinni kaksi henkilöä taposta epäiltynä. Kiinniotetut ovat syntyneet 2000-luvulla.
– Poliisin alustavan käsityksen mukaan epäilty ja uhri tunsivat toisensa. Selvitämme tapahtumien kulkua ja puukotukseen johtaneita syitä, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tuomas Lindholm.
