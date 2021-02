Poliisi tutkii koirien pahoinpitelyä suojelukoirien koulutuksessa – VIDEO

Lounais-Suomen poliisilaitos on aloittanut asiassa esitutkinnan.

Viime viikolla uutisoitu suojelukoirien koulutukseen liittyvä eläinten julma pahoinpitely on saanut aikaan kuohuntaa.

Koiria on ”koulutettu” usein väkivaltaisin keinoin. Esimerkiksi suojelukoiran kaulaan on pujotettu kaukosäätimellä ohjattava sähköpanta, jolla on annettu kivuliaita sähköiskuja koiran kaulalihaksiin.

Tammikuun lopussa harrastajille levisi tieto Saksanpaimenkoiraliiton (SPL) koulutuskentän laidalla Varsinais-Suomessa tehdyistä kuvauksista.

”Koulutuksessa” koiria muun muassa potkittiin ja muutoinkin pahoinpideltiin.

Saksanpaimenkoiraliitto on laittanut Kotkan ja Varsinais-Suomen alueosastonsa toimintakieltoon, mikä on hyvä asia. Ei kuitenkaan vielä riittävä. SPL:ssä suojeluharrastajat ovat käyttäneet valtaa paikallisosastoissa ja sitä kautta koko järjestössä. 1/ pic.twitter.com/5cqDMnnYeG — Oikeutta eläimille (@oikeuttaelaimil) February 26, 2021

Suojelukoirien väkivaltainen koulutus kertoo siitä, että meillä on eläinsuojelun kriisi. Olemme keskellä pandemiaa, mutta haastamme silti poliitikot lukemaan tämän. Tähän asiaan on puututtava pian.@MarinSanna @JariLeppa @liandersson @MariaOhisalo @AnnikaSaarikko 1/6 pic.twitter.com/cYwY649mwT — Oikeutta eläimille (@oikeuttaelaimil) February 27, 2021

Itä-Uudenmaan ja Lounais-Suomen poliisilaitokset kertoivat perjantaina aloittaneensa esitutkinnat suojelukoirien kouluttamismenetelmistä.

Ensiapuna Saksanpaimenkoiraliitto on laittanut Kotkan ja Varsinais-Suomen alueosastonsa toimintakieltoon.