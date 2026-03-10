Poliisi tutkii Kuopion tulipaloa tappona ja törkeänä tuhotyönä

Itä-Suomen poliisi on jatkanut 9. ja 10.3. välisenä yönä Kuopion Linnanpellon alueella sytytetyn tulipalon tutkintaa. Pohjois-Savon pelastuslaitos sammutti palon ja 70-luvulla syntynyt mieshenkilö toimitettiin sairaalaan tapahtumapaikalta. Henkilö menehtyi saamiinsa vammoihin myöhemmin tiistaina sairaalassa.
Poliisi otti kiinni 80-luvulla syntyneen mieshenkilön, jota epäillään taposta ja törkeästä tuhotyöstä. Epäilty saatiin kiinni poliisikoiran avulla, tapahtumapaikalta saatujen jälkien avulla. Kiinniotto tapahtui Kuopion juna-aseman alueella yön aikana.
Poliisin tietojen mukaan uhri ja epäilty tunsivat toisensa entuudestaan. Poliisi on päässyt kuulustelemaan epäiltyä, ja selvittää tarkemmin tapahtuman kulkua.
