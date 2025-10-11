Poliisi varoittaa: Älä houkuttele karhuja pihapiiriin – ihmisarkuuden heikentyminen voi johtaa eläinten lopettamisiin

Itä-Suomen poliisi varoittaa vakavasti karhujen ruokinnasta asuttujen rakennusten läheisyydessä. Tällainen toiminta ei ainoastaan heikennä karhujen luontaista ihmisarkuutta – se voi johtaa eläimen lopettamiseen. Poliisi korostaa, että jokaisella kansalaisella on vastuu ehkäistä vaaratilanteita huolehtimalla pihapiirin siisteydestä ja välttämällä toimia, jotka houkuttelevat suurpetoja asutuksen liepeille.

Itä-Suomen poliisi on saanut tietoonsa huolestuttavia tapauksia, joissa karhuja on tarkoituksellisesti ruokittu asuttujen rakennusten piha-alueilla tai niiden läheisyydessä. Poliisi muistuttaa, että tällainen toiminta voi aiheuttaa merkittäviä turvallisuusriskejä – ja johtaa siihen, että ihmisarkuutensa menettäneet yksilöt joudutaan lopettamaan.

Karhu ei unohda hyviä ruokapaikkoja. Jos piha tarjoaa ravintoa, se palaa sinne myös tulevina vuosina. Poliisi korostaa, että jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen, etteivät karhut hakeudu hoidetuille piha-alueille. Pudonneet omenat on syytä kerätä pois ja kompostoida niin, etteivät karhut pääse niihin käsiksi. Avokompostit, ruokajätteet roska-astioissa, haudatut jätteet tai pienpetohaaskat houkuttelevat petoja tehokkaasti.

Karhut ovat aktiivisia vielä useiden viikkojen ajan ennen talvipesiin vetäytymistä. Poliisi suosittelee vähintään 150 metrin etäisyyttä karhuun ja painottaa, ettei karhuja tule etsiä tai lähestyä esimerkiksi valokuvaamisen vuoksi. Toistuva ihmisen läsnäolo heikentää karhujen luontaista ihmisarkuutta – ja kasvattaa riskiä vaaratilanteille.

”Karhun ruokkiminen pihapiirissä ei ole vain ajattelematonta – se voi johtaa eläimen kuolemaan.”

Poliisi toivoo, että kansalaiset toimivat vastuullisesti ja kunnioittavat luonnonvaraisia eläimiä pitämällä riittävän etäisyyden ja huolehtimalla pihapiirin siisteydestä.

