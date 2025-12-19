Poliisi varoittaa uudesta huijaustavasta pakettitoimitusten yhteydessä

Poliisin tietoon on tullut useita tapauksia, jossa rikolliset ovat tekeytyneet kukka- tai pakettiläheteiksi ja saaneet huijattua asianomistajilta rahaa ja muuta omaisuutta.

Pirkanmaalla on tapahtunut loppuvuoden 2025 aikana useita tapauksia, joissa toistuu samanlainen tekotapa.

Huijari on tekeytynyt esimerkiksi kukkalähetiksi ja kertonut toimittavansa uhrille kukkalähetystä tai muuta pakettia, mutta vaatinut ensin pientä toimitusmaksua lähetyksen luovuttamiseksi. Huijarille ei ole käynyt maksutavaksi käteinen raha, vaan tämä on vaatinut uhria maksamaan toimitusmaksun pankkikortilla. Huijari on päässyt sisään asuntoon, ja anastanut omaisuutta, tai urkkinut tilinkäytön mahdollistavia tunnuksia, joilla on sitten aiheutettu taloudellista vahinkoa uhreille.

Poliisi kehottaa tarkkaavaisuuteen ja varovaisuuteen sekä muistuttaa, ettei kukka- tai pakettilähetyksen toimittajaa tarvitse koskaan päästää sisälle asuntoon. Kaikki tilauksiin liittyvät maksut hoidetaan suoraan yrityksen kanssa, eikä lähetille tule antaa rahaa tai pankkikorttitietoja.

Tyypillisiä rikosnimikkeitä tapauksissa ovat petos, maksuvälinepetos, törkeä maksuvälinepetos tai varkausrikos. Poliisin tietoon on tullut vastaavia tekotapoja myös muualla Suomessa.

Näin voit parhaiten suojautua huijaukselta