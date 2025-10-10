Poliisi varoittaa uudesta ilmiöstä: Rikolliset hyödyntävät hotelleja petosrikosten tekemisessä

Helsingin poliisin rikostutkinta on havainnut uuden toimintatavan, jolla rikolliset hankkivat verkosta petoksella elektroniikkalaitteita. Rikollisten toiminnassa on ollut ammattimaisen toimitusketjun piirteitä.

Rikoksissa uhreilta on kalasteltu ensin sähköiset tunnistautumistiedot, joilla rikolliset ovat tilanneet elektroniikkalaitteita verkosta. Tämän jälkeen uhrin tiedoilla on tehty sähköinen ennakkovaraus hotelliin useiden viikkojen päähän. Rikolliset ovat ottaneet yhteyttä hotelliin uhrin nimissä ja ilmoittaneet, että tälle on tulossa paketti hotellille ja pyytäneet hotellin työntekijöitä vastaanottamaan lähetyksen.

Kun paketti on toimitettu hotellille, uhrin nimissä on lähetetty viesti, jossa ilmoitetaan, että kuljetusyhtiö tulee noutamaan paketin hotellista. Viestin liitteenä on lähetystiedot, jotka hotellin työntekijöitä pyydetään kiinnittämään pakettiin. Tämän jälkeen kuljetusyhtiö käy noutamassa paketin hotellilta ja toimittaa sen ulkomaille. Hotellimajoitukseen tehty ennakkovaraus raukeaa saapumispäivänä, koska asiakas ei koskaan ilmesty hotellille.

– Rikolliset välttävät tällä tavalla yksittäisten henkilöiden käyttämisen pakettien noutamisessa, kun toiminta ulkoistetaan hotelleille ja kuljetusyhtiöille. Tekotapa mahdollistaa sen, että rikokset voidaan tehdä paikkariippumattomasti mistä päin maailmaa tahansa, rikoskomisario Teppo Viljanen kertoo.

Toiminta noudattaa kaavamaisesti samaa tekotapaa eri hotelleja hyödyntäen ympäri Suomea. Tekotavalla on tavoiteltu satojen tuhansien eurojen rikosvahinkoa Suomessa.

Poliisi haluaa muistuttaa hotelleja ja niiden työntekijöitä, että ennakkoon hotellihuoneen varanneen henkilön pakettilähetyksiin tulee suhtautua kriittisesti. Jos hotellissa tunnistetaan edellä kuvatut vaiheet, kannattaa paketin vastaanottamisesta kieltäytyä, jolloin paketti palautuu tilauspaikkaan.

Lähde: poliisin tiedote