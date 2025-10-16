Poliisi varoittaa uudesta tietojen kalastelun tekotavasta – tekaistut työpaikkailmoitukset houkuttelevat hakijoita

Tekoälyn tuottamat suomenkieliset valesivustot leviävät – poliisi tutkii ravintola- ja lakipalveluhuijauksia, joissa kalastellaan henkilötietoja työpaikkailmoitusten varjolla.

Poliisin tietoverkkoavusteisten rikosten tutkintayksikkö on havainnut uudenlaisen huijausmenetelmän, jossa yksityishenkilöiden tietoja yritetään kalastella tekaistujen työpaikkailmoitusten avulla. Kyseessä on huolellisesti rakennettu valesivusto, joka esittää olematonta ravintolaa ja houkuttelee työnhakijoita lähettämään arkaluontoisia henkilötietoja.

Ravintola, jota ei ole olemassa

Tutkinnan mukaan internetiin on luotu suomenkieliset kotisivut ravintolan nimissä, vaikka kyseistä ravintolaa ei ole olemassa. Sivustolla esiteltiin ruokalistoja ja ravintolan toimintaa, mutta virallista Y-tunnusta ei ollut mainittu – yksityiskohta, joka herätti poliisin epäilykset. Sivusto on sittemmin poistettu.

Työntekijöitä haettiin toisen laillisen palvelun kautta, ja hakemuksessa pyydettiin liittämään mukaan kopio passista tai henkilökortista. Poliisi epäilee, että tarkoituksena oli kalastella henkilötietoja huijaustarkoituksessa.

Tekoäly mukana huijauksessa?

Poliisin mukaan sivusto vaikuttaa olevan kokonaan tekoälyn tuottama. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juvonen, kertoo, että vastaavia suomenkielisiä valesivustoja on havaittu myös muilla aloilla. Yksi tutkinnassa oleva tapaus koskee lakipalveluita tarjoavaa sivustoa, joka mainostaa itseään lakiasiantuntijana. ”Tutkinta on tämän lakisivuston osalta vielä aika alussa, mutta tietopyyntöjä olemme tehneet myös tämän sivuston osalta”, Juvonen toteaa.

Poliisi kehottaa valppauteen

Poliisi tutkii molempia tapauksia petoksen yrityksinä ja muistuttaa kansalaisia olemaan erityisen tarkkana hakiessaan työpaikkoja tai palveluita verkon kautta. Y-tunnuksen tarkistaminen virallisesta yritystietojärjestelmästä (YTJ) on yksi keino varmistaa yrityksen olemassaolo.

Poliisin vinkki työnhakijoille: Älä koskaan lähetä henkilöllisyystodistuksen kopiota ennen kuin olet varmistanut työnantajan taustat. Epäilyttävistä ilmoituksista kannattaa ilmoittaa poliisille.

