Poliisi yllätti murtomiehet, mutta vapautti heidät heti tästä syystä

Neljä algerialaista jäi kiinni kesken asuntomurron joulupäivänä, mutta vapautettiin heti, koska väittivät olevansa 16-vuotiaita.

Ranskassa herätti joulupäivänä hämmennystä ja raivoa tapaus, jossa neljä algerialaista nuorukaista jäi kiinni kesken asuntomurron. Poliisi ehti paikalle kesken rikoksen, mutta sen sijaan että tekijät olisi pidätetty ja asetettu vastuuseen, heidät vapautettiin välittömästi. Syynä oli heidän oma väitteensä: kaikki neljä ilmoittivat olevansa 16-vuotiaita.

Poliisi yllätti kesken rikoksen

Tapaus sattui joulupäivänä, kun perhe palasi kotiinsa ja huomasi asunnon olevan rikollisten käsittelyssä. Poliisi saapui nopeasti paikalle ja sai nelikon kiinni itse teossa. Kyseessä oli asuntomurto, jonka tekijät olivat ulkomaalaistaustaisia nuoria miehiä.

Vapautus herätti kysymyksiä

Sen sijaan, että rikoksesta olisi seurannut pidätys ja tutkinta, viranomaiset päättivät vapauttaa kaikki neljä heti. Perusteluna oli heidän oma väitteensä alaikäisyydestä. Ranskassa lainsäädäntö kohtelee alaikäisiä rikoksentekijöitä huomattavasti lievemmin, mikä avaa oven väärinkäytöksille.

Alaikäisyyden väittäminen keinona välttää vastuu

Tapauksen herättämä keskustelu liittyy laajempaan ongelmaan: viranomaiset joutuvat luottamaan rikoksentekijöiden omiin ilmoituksiin iästä, ellei dokumentteja ole saatavilla. Tämä antaa rikollisille mahdollisuuden kiertää vastuuta yksinkertaisesti väittämällä olevansa nuorempia kuin todellisuudessa.

Lähde: Remix News

