Poliisia epäillään raiskauksesta – lähetti asianajajalle vihjailevia viestejä ja kuvia

Helsingin poliisilaitoksella työskennellyt mies irtisanottiin syksyllä. Häntä epäillään raiskauksesta, virkarikoksista ja epäasiallisesta viestittelystä asianajajalle.

Ylen mukaan Helsingin poliisilaitoksella työskennellyt poliisimies lähetti viime syksyn aikana tuntemattomalle naispuoliselle asianajajalle useita kymmeniä viestejä, joihin sisältyi vähäpukeisia kuvia ja vihjailevaa kieltä. Mies ja asianajaja eivät tunteneet toisiaan entuudestaan.

Poliisi oli alun perin pyytänyt asianajajan puhelinnumeroa sosiaalisen median kautta vedoten työasioihin. Pian viestintä kuitenkin muuttui yksityiseksi ja epäasialliseksi. Yle kertoo nähneensä osan viesteistä, joissa poliisimies esiintyy muun muassa ilman paitaa ja ehdottaa tapaamisia. Esimerkiksi lokakuussa hän kirjoitti: ”Olis kiva nähdä et miltä sä näytät tänään” ja ”Hitto ois kiva moikata sinua”.

Asianajaja ei suostunut tapaamisiin ja kertoo Ylelle pitäneensä poliisin käytöstä erittäin epäammattimaisena. Hän vastasi viesteihin asiallisesti, koska tekee yhteistyötä Helsingin poliisin kanssa.

Kyseinen poliisimies on irtisanottu syyskuussa, ja häntä epäillään myös raiskauksesta, joka olisi tapahtunut työajalla poliisilaitoksen tiloissa. Lisäksi häntä syytetään virkarikoksista. Syyttäjän mukaan rikokset tapahtuivat kevään 2024 ja kesän 2025 välillä, osin työtehtävien yhteydessä ja osin vapaa-ajalla. Mies on myöntänyt virkarikokset, mutta kiistää seksuaalirikokset.

Epäilty toimi aiemmin yksikössä, joka tutkii paritusrikollisuutta ja seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää ihmiskauppaa.

Lähde: Yle

